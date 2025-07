Al Hilal chứng minh Ronaldo đã đúng

Sau chiến thắng chấn động 4-3 trước Man City tại FIFA Club World Cup 2025™, hình ảnh Marcos Leonardo cởi trần giương cao lá cờ Al Hilal trên sân Orlando lan truyền chóng mặt.

Hình ảnh ngạo nghễ của cầu thủ Al Hilal sau khi ngược dòng thắng Man City.

"Up there, where Al Hilal should be" (Tạm dịch: Ở đó, nơi Al Hilal xứng đáng thuộc về) - câu tweet đầy tự hào của CLB Saudi Pro League càng cho thấy tham vọng vươn tầm châu lục lẫn thế giới của bóng đá Saudi Arabia.

Khoảnh khắc không chỉ đơn thuần là niềm vui chiến thắng vỡ òa, mà còn là lời khẳng định rằng các CLB Saudi Arabia sẵn sàng sánh vai với bất kỳ đối thủ nào, không còn là "gã ngoài cuộc ồn ào" trong mắt người châu Âu.

Man City bước vào vòng 1/8 FIFA Club World Cup 2025™ với phong độ hủy diệt toàn thắng 3 trận vòng bảng, ghi 13 bàn, vùi dập Juventus 5-2. Nhưng trước một Al Hilal chơi bóng kỷ luật và thực dụng dưới tay Simone Inzaghi, đoàn quân của Guardiola trải qua 120 phút bất lực đến khó tin.

Từ lâu, Al Hilal vốn được mệnh danh là lá cờ đầu của bóng đá Tây Á với bộ sưu tập danh hiệu AFC Champions League đồ sộ. Giờ đây, chiến thắng trước một Man City hùng mạnh của Pep Guardiola càng khiến họ trở thành biểu tượng mới cho khát vọng vượt giới hạn của Saudi Pro League.

Trùng hợp thay, chỉ vài ngày trước đó, Cristiano Ronaldo - người tiên phong cho làn sóng siêu sao đổ bộ Saudi Pro League, cũng tái khẳng định niềm tin vào sức mạnh của bóng đá Trung Đông.

Tiền đạo 40 tuổi tuyên bố: “Saudi Pro League nằm trong top 5 giải đấu hàng đầu thế giới và sẽ tiếp tục phát triển. Chỉ những ai chưa từng thi đấu ở đây mới không hiểu điều đó".

Và sau chiến thắng vang dội của Al Hilal trước Man City, hẳn nhiều người phải thừa nhận rằng phát biểu của Ronaldo về Saudi Pro League không hề quá lời.

Câu nói của Ronaldo không hề quá lời.

Thực tế, nhìn lại những gì Saudi Arabia đầu tư những năm gần đây, chẳng ai còn ngạc nhiên. Ronaldo, Neymar, Benzema, Mahrez, Kante, Henderson, Firmino… biến Saudi Pro League thành một "mỏ sao" mới, thu hút truyền thông toàn cầu.

Việc Saudi Arabia giành quyền đăng cai Asian Cup 2027 và cả World Cup 2034 cho thấy họ không chỉ “ném tiền” để mua hình ảnh, mà còn quyết tâm khẳng định vị thế trên bản đồ bóng đá thế giới.

Khoảnh khắc giương cao lá cờ có thể chỉ là hình ảnh biểu tượng, nhưng đằng sau đó là cả tham vọng không giấu giếm. Hòa Real Madrid 1-1 và hạ gục Man City 4-3, Al Hilal thực sự khiến tất cả buộc phải tôn trọng họ.

Trận thắng Man City đưa Al Hilal thành niềm tự hào của cả Saudi Arabia, và còn biến câu nói của Ronaldo trở nên xác tín hơn bao giờ hết. Bóng đá Saudi Arabia giờ đủ bản lĩnh để cạnh tranh với bất kỳ ai. Phần còn lại của thế giới, nếu còn nghi ngờ, có lẽ đã đến lúc phải nhìn lại.

Man City gục ngã trước Al Hilal Sau khi Inter để thua Fluminense, đến lượt Man City nhận thất bại 3-4 trước Al Hilal ở vòng 1/8 FIFA Club World Cup 2025™ vào sáng 1/7.