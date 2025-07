Ngả mũ trước Simone Inzaghi

Trước Man City, đội bóng của Inzaghi chơi kỷ luật, thực dụng và sắc bén. Bức tường phòng ngự kiên cường, cộng thêm thủ thành Yassine Bounou chơi như người nhện, khiến dàn sao Man City bất lực.

Ngược dòng quá khứ, chính Inzaghi biến Inter Milan thành ngựa ô Champions League mùa 2022/23. Năm đó, ông thắng Barcelona tại Nou Camp để mở toang cánh cửa vào vòng knock-out, rồi đưa Inter vào chung kết và chỉ chịu thua chính Man City của Guardiola với tỷ số tối thiểu 0-1.

Mùa giải vừa qua, chiến lược gia người Italy tiếp tục giúp "Nerazzurri" vào chung kết Champions League lần thứ 2 trong 3 năm. Thất bại 0-5 trước PSG được cho là làm giảm giá trị của Inzaghi. Tuy nhiên, việc đả bại cả Bayern Munich lẫn Barcelona rất mạnh trên hành trình này chứng tỏ nhà cầm quân người Italy không phải dạng vừa.

Trước giải, việc Inzaghi rời Inter sang Al Hilal được coi là cú sốc lớn cho đội bóng thành Milan. Thực tế cho thấy Inter dưới tay tân HLV Cristian Chivu vừa thua muối mặt 0-2 trước Fluminense tại vòng 1/8 FIFA Club World Cup 2025 với đội hình già nua bằng một lối chơi bạc nhược.

Với Inzaghi, trận đấu ở Orlando sáng 1/7 chứng minh biệt danh "bậc thầy đấu cúp" không phải lời khen sáo rỗng. Từ Lazio, Inter Milan cho đến Al Hilal, Inzaghi luôn biết cách biến các học trò thành tập thể lì lợm, đá kín kẽ, phản công hiểm hóc. Ngay cả khi mất quyền kiểm soát bóng, đội của ông vẫn biết cách chờ cơ hội kết liễu đối phương.

Chiến thắng như lời khẳng định Simone Inzaghi vẫn ở đẳng cấp cao, bất chấp rời bỏ bóng đá châu Âu. Với Inzaghi, kế hoạch nâng tầm vị thế của Al Hilal trên đấu trường thế giới giờ mới thực sự bắt đầu.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.