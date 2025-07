CĐV Man City đòi bán Ederson

Trong suốt 120 phút thi đấu, Ederson phải vào lưới nhặt bóng đến 4 lần và chỉ có vỏn vẹn 2 pha cứu thua trước đối thủ. Màn trình diễn của anh trái ngược với người đồng nghiệp Yassine Bounou, người có tới 10 pha cứu thua cho Al Hilal và tạo ra nhiều khoảnh khắc xuất thần.

Sau trận đấu, Ederson bị nhắc đến rất nhiều trên các trang mạng xã hội. CĐV Man City không hài lòng với màn trình diễn của thủ thành người Brazil.

Một người hâm mộ viết trên X: "Do Ederson quá tệ hay cầu thủ Al Hilal sút quá tốt? Tôi nghĩ là vế đầu tiên". Một người khác thì bình luận: "Ederson cho thấy vì sao Man City muốn thay anh ở mùa hè này". Tài khoản khác nhận xét: "Tôi cần Diogo Costa. Man City sẽ khó vô địch nếu còn để Ederson bắt chính. Hãy bán anh ấy ngay đi".

Hôm 27/6, Ederson cũng mắc lỗi trong bàn thua của Man City trước Juventus ở vòng bảng FIFA Club World Cup 2025™. Ederson chuyền bóng thẳng vào chân Teun Koopmeiners của Juventus ở rìa vùng cấm. Cầu thủ người Hà Lan ngay lập tức tận dụng cơ hội và tung chân dứt điểm mạnh mẽ, đánh bại Ederson.

Tuần trước, Ederson thừa nhận anh vẫn hạnh phúc tại Man City và muốn gắn bó lâu dài với câu lạc bộ. Tuy nhiên, các CĐV lại tỏ ra lo lắng khi Ederson không còn duy trì được sự ổn định mà thường xuyên mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn.

Đây chính là lý do Man City đang xem xét việc tuyển mộ Diogo Costa từ Porto để thay thế Ederson trong mùa hè này.

