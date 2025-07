Thất bại gây chấn động thế giới của Man City

Thầy trò Pep Guardiola có màn rượt đuổi tỷ số gay cấn trong 120 phút thi đấu trước Al Hilal. Tuy nhiên, sự tỏa sáng của Leonardo với cú đúp bàn thắng giúp đại diện Saudi Arabia giành chiến thắng chung cuộc 4-3 và tiến vào vòng tứ kết.

Trận thua của Man City thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông quốc tế. Tờ Daily Mail của Anh nhận định: "Thất bại gây sốc của bóng đá Anh". Tờ báo này bình luận rằng, dù sở hữu những ngôi sao hàng đầu thế giới cùng dàn tân binh tiềm năng, Man City vẫn phải nhận thất bại cay đắng và bị loại khỏi giải.

Trong khi đó, BBC nhận xét: "Kết quả này khiến tất cả choáng váng". Trang này cho rằng dư luận có cái nhìn sai về sức mạnh của Al Hilal, bởi lối chơi kiên cường và khả năng chớp thời cơ tốt của thầy trò HLV Simone Inzaghi.

Tờ AS (Tây Ban Nha) chỉ ra rằng Man City phải tự trách mình vì phung phí cơ hội. Đại diện nước Anh tung ra 30 cú sút trong trận đấu, trong đó 14 lần bóng đi trúng đích nhưng chỉ ghi được 3 bàn vào lưới Al Hilal.

Erling Haaland, chân sút số một của Man City, ghi 1 bàn vào lưới đối thủ sau vỏn vẹn 2 cú sút trúng đích. Ngôi sao người Na Uy chỉ thi đấu 90 phút trước khi bị thay ra nghỉ.

New York Times (Mỹ) ca ngợi người hùng Leonardo của Al Hilal. Ngoài cú đúp, tiền đạo này còn có những pha di chuyển khó chịu và đóng góp nhiều vào lối chơi của đội nhà.

TyC Sports (Argentina) đưa ra nhận định rằng Al Hilal tạo ra kỳ tích ở FIFA Club World Cup 2025™ khi quật ngã gã khổng lồ Man City. "Một kết quả thuyết phục nếu nhìn vào diễn biến trên sân. Al Hilal chơi như một đội bóng châu Âu thực thụ nhờ dàn hảo thủ danh tiếng trong đội hình", trang này viết.

Chiến thắng trước Man City giúp Al Hilal tiến vào tứ kết, nơi họ sẽ gặp Fluminense, đội cũng gây bất ngờ khi loại Inter Milan khỏi giải.

