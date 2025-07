Al-Hilal kiếm bộn tiền sau khi loại Man City

Sáng 1/7, trận thua 3-4 trước Al Hilal ở vòng 1/8 FIFA Club World Cup 2025™ chắc chắn là một cú sốc lớn với Manchester City về mặt chuyên môn, nhưng nếu nhìn dưới góc độ tiền bạc, thầy trò Pep Guardiola có lẽ sẽ không quá buồn.

Theo kế hoạch tài chính ban đầu, Man City đặt mục tiêu tiến sâu ít nhất đến tứ kết giải đấu này để gom về khoản thưởng lớn. Tuy nhiên, dừng bước ngay từ vòng 1/8 vẫn đảm bảo cho họ khoản tiền thưởng hơn 50 triệu USD , con số khổng lồ chỉ sau chưa đầy hai tuần thi đấu.

Khoản thu này cũng giúp CLB có thể cân đối chi phí du đấu, thưởng cho các cầu thủ và thậm chí thoải mái chuẩn bị cho kỳ nghỉ trước mùa giải mới. Xét ở khía cạnh lịch trình, việc bị loại sớm còn đem đến cho Guardiola và các học trò gần 6 tuần để nghỉ ngơi, hồi phục và tập huấn trước khi Premier League 2025/26 khởi tranh. "Món quà" ngọt ngào sau mùa trước đầy bất ổn.

Ở chiều ngược lại, Al Hilal tiếp tục chứng minh vì sao Saudi Arabia sẵn sàng làm bóng đá theo cách "dám tiêu, dám mơ lớn". Thắng Man City giúp thầy trò Simone Inzaghi không chỉ làm rạng danh bóng đá châu Á mà còn bỏ túi thêm hơn 13,7 triệu USD tiền thưởng.

Tính tổng thành tích từ vòng bảng đến giờ, Al Hilal thu về gần 35 triệu USD từ FIFA Club World Cup 2025™, con số quá xứng đáng với màn trình diễn đầy kỷ luật, phản công sắc bén và tinh thần thi đấu không biết sợ trước dàn sao City.

CLB Trung Đông có cơ hội bỏ túi thêm số tiền thưởng khổng lồ khi chuẩn bị đối đầu với Fluminense ở vòng tứ kết vào ngày 5/7. Đại diện Brazil chắc chắn bị đánh giá thấp hơn Al Hilal.

Khoản tiền cũng chảy về túi Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF), đơn vị nắm quyền sở hữu phần lớn Al Hilal. PIF đầu tư mạnh tay để các CLB Saudi Arabia mua sắm hàng loạt ngôi sao châu Âu và hiện tại, họ tiếp tục gặt hái thành quả khi Al Hilal không thua trận nào từ đầu giải.

Nhìn rộng hơn, cú sốc Man City bị loại giúp Club World Cup năm nay thực sự đáng xem. Sau khi Fluminense tiễn Inter Milan về nước, Al Hilal nối dài ngày "đại địa chấn" bằng chiến thắng trước Pep Guardiola. Đây là liều thuốc kích thích tuyệt vời để khán giả quan tâm hơn tới bóng đá Saudi Arabia và bàn đạp cho kế hoạch đăng cai World Cup 2034.

Đáng chú ý, Saudi Arabia, thông qua PIF, không chỉ rót tiền cho CLB mà còn bơm hơn 1 tỷ USD đầu tư vào DAZN, đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng Club World Cup 2025™. FIFA cũng công bố quỹ thưởng tổng cộng 1 tỷ USD cho giải đấu này. Với số tiền lớn như vậy, những cú sốc như trận Al Hilal - Man City càng giúp Club World Cup có lý do để tồn tại và thu hút nhà tài trợ.

Man City phải rời giải sớm, nhưng với số tiền thưởng khổng lồ, họ vẫn có thể hài lòng về tài chính và có thêm thời gian chuẩn bị cho mùa giải mới. Chính HLV Guardiola thừa nhận các cầu thủ Man City đã bị vắt kiệt sức

Với Al Hilal, gần 35 triệu USD tiền thưởng chỉ là một phần. Điều lớn lao hơn là họ tạo ra hình ảnh mới. Bóng đá Saudi Arabia không còn là điểm đến dưỡng già, mà đủ sức đua sòng phẳng với những gã khổng lồ châu Âu, ít nhất là trong một trận knock-out mà tinh thần và tính toán chiến thuật lên ngôi.

