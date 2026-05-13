Cú lừa ghế công thái học giá rẻ

Các chuyên gia chỉnh hình cảnh báo đệm tựa lưng chỉ giảm cảm giác mỏi, không bảo vệ cột sống triệt để và việc ngồi lâu vẫn gây hại trong dài hạn.

Đệm tựa lưng không có chức năng cải thiện tình trạng thoát vị đĩa đệm. Ảnh: Caixin.

Trên các sàn thương mại điện tử, hàng loạt đệm tựa lưng đang được rao bán với lời quảng cáo hấp dẫn khi giúp ngăn ngừa gù lưng, điều chỉnh tư thế, thậm chí cải thiện tình trạng thoát vị đĩa đệm. Một số sản phẩm còn tích hợp chức năng massage, có thể tác động sâu vào các nhóm cơ.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cho rằng những quảng cáo này đang bị thổi phồng. Theo bác sĩ Lu Shibao, Giám đốc Khoa Chỉnh hình Bệnh viện Xuanwu thuộc Đại học Y khoa Thủ đô (Trung Quốc), một số loại đệm tựa lưng thực tế tạo áp lực và gây thêm tổn thương lên các đĩa đệm khi ngồi lâu.

Ông giải thích rằng khi tựa lưng vào đệm, cơ lưng giãn ra và tăng áp lực dồn lên phía trước. Điều này tạo cảm giác dễ chịu, song không đồng nghĩa với việc cột sống được bảo vệ.

Các chuyên gia nhấn mạnh đệm ngồi chỉ là công cụ hỗ trợ. Chúng không giải quyết được các vấn đề cột sống do ngồi lâu gây ra. Thậm chí, cảm giác thoải mái từ đệm có thể khiến người dùng ngồi lâu và ít vận động hơn.

Áp lực lên cột sống thắt lưng khi ngồi gấp đôi so với khi đứng. Nếu cúi người về phía trước 20 độ, áp lực tăng gần gấp 3 lần. Do đó, các chuyên gia phân loại đệm thành 2 nhóm chính gồm đệm mềm và đệm cứng để giúp người dùng tìm ra sản phẩm phù hợp với tình trạng của mình.

Đệm mềm làm từ silicon hoặc mút xốp giúp phân bổ áp lực, giảm khó chịu khi ngồi trên bề mặt cứng. Tuy nhiên, chúng chỉ có tác dụng thư giãn, không cải thiện tư thế.

Đệm cứng làm từ nhựa cung cấp hỗ trợ chắc hơn, nhưng nếu không phù hợp kích cỡ cơ thể, chúng có thể tăng thêm cảm giác khó chịu.

Bác sĩ Chen Xiaolong, Phó Giám đốc Khoa Chỉnh hình Bệnh viện Xuanwu khuyến cáo nên chọn đệm sao cho khi ngồi xuống hoàn toàn, lưng tựa chắc vào đệm và góc giữa lưng với khớp hông đạt 90-110 độ.

"Cho dù đệm tốt đến đâu, nếu không phù hợp với ghế thì cũng không phát huy tác dụng", bác sĩ Chen Xiaolong nói.

Về hình dạng, đệm có đường cong ôm sát lưng sẽ hiệu quả hơn loại phẳng. Về chất liệu, mút hoạt tính và cao su cho độ hỗ trợ tốt hơn. Người có chiều cao trung bình có thể chọn đệm dày hơn để ngồi vừa tầm ghế và tránh chọn đệm quá dày nếu ghế ngồi nông.

Các chuyên gia cho biết việc đứng dậy đi lại sau mỗi 30 phút, không ngồi liên tục quá 90 phút và tập luyện thường xuyên giúp cột sống được nâng đỡ tốt hơn về lâu dài.