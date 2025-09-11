‘Cú lừa’ của Park Min Young

"Confidence Queen" mang đến hàng loạt cú lừa bởi nhân vật chính của Park Min Young. Dẫu vậy, nữ diễn viên không để lại ấn tượng với một vai diễn ồn ào, gượng gạo.

Tái xuất sau ồn ào đời tư, Park Min Young thu hút sự chú ý khi đảm nhận vai chính trong Confidence Queen (tựa Việt: Nữ hoàng lừa đảo). Đồng hành cùng “nữ thủ lĩnh” là bộ đôi diễn viên Park Hee Soon và Joo Jong Hyuk. Bộ phim là chuỗi phi vụ lừa đảo nhằm mục đích lấy của người giàu chia cho người nghèo. Chưa kể, phía sau mỗi nhân vật ẩn chứa những bí mật chờ được giải đáp.

Thay vì chuyển thể từ webtoon như xu hướng gần đây, Confidence Queen là phiên bản remake từ bộ phim The Confidence Man JP từ Nhật Bản. Do đó, Confidence Queen bộc lộ hạn chế về lối kể chuyện, dẫn dắt tình tiết và đặc biệt là màn diễn xuất của Park Min Young.

‘Robin Hood’ phiên bản nữ

Trong tiệm giặt là cũ kỹ, một cô gái bí ẩn ngồi chiêm nghiệm về cuộc sống. Cô kể rằng giữa rừng rậm đô thị tồn tại một sinh vật dành cả đời để giặt giũ mọi thứ. Quần áo bẩn có thể làm sạch trong phút chốc, còn những kẻ xấu xa thì ai sẽ tẩy rửa? Câu hỏi đó đặt nền móng cho sứ mệnh cao cả và cô gái ấy không ai khác là Yoon Yi Rang (Park Min Young).

Mở màn, Confidence Queen tiếp đón người xem bằng một cú lừa để giới thiệu dàn nhân vật. Đối tượng đầu tiên là một bà đồng chuyên thao túng, dọa nạt để kiếm tiền với niềm đam mê cờ bạc.

Biến sở thích thành điểm yếu, Yoon Yi Rang cùng các đồng đội James (Park Hee Soon), Myung Gu Ho (Joo Jong Hyuk) dựng lên vở kịch chân thực, thành công chiếm đoạt số tiền không tưởng. Không giấu khán giả, bộ ba vén màn kế hoạch từ bước tiếp cận, kịch bản, hóa trang, phối hợp nhuần nhuyễn.

Trở về căn cứ dưới dạng biệt thự sang trọng, Gu Ho quyết định rửa tay gác kiếm, khép lại sự nghiệp lừa đảo trước sự tiếc nuối và níu kéo từ Yi Rang và James. Rời xa cảnh xô bồ chốn đô thị, chàng trai trẻ chọn cuộc sống yên bình, thư giãn tại một vùng quê ven biển hẻo lánh.

Yi Rang và Gu Ho kết hợp ăn ý trong nhiều phi vụ.

Chỉ một tháng sau, Yi Rang tới thăm hỏi Gu Ho, với anh mỗi khi cô xuất hiện là có chuyện chẳng lành, thế giới đảo điên. Đúng như dự đoán, hai người đang trò chuyện vui vẻ thì nhận thông tin James cấp cứu trong tình trạng băng bó toàn thân. Qua lời Yi Rang, nguồn cơn sự việc tới từ phi vụ mới do James tự thực hiện.

Đối tượng là một chủ tịch quỹ từ thiện đội lốt ông trùm thế giới ngầm, chuyên cho vay nặng lãi và thiết lập các mối quan hệ có lợi. Quá trình tiếp cận sơ hở dẫn đến tình trạng không mong muốn của James, song một lần nữa lại là cú lừa từ Yi Rang để Gu Ho trở lại.

Trong phi vụ này, Yi Rang và Gu Ho lần lượt hóa thân thành nữ tiếp viên và công tử ăn chơi. Bộ đôi tiếp cận ông trùm bằng cách cho thấy khả năng vận chuyển tiền lậu ra nước ngoài. Sau nhiều lần dẫn dắt, thậm chí đẩy Gu Ho vào tình huống nguy hiểm để làm mồi nhử thì nhóm cũng thành công thu về hàng tỷ won.

Đằng sau những nụ cười, phi vụ kịch tính, Yi Rang úp mở với khán giả về góc khuất của Gu Ho và James. Việc Yi Rang chia chiến lợi phẩm cho những cá nhân, tổ chức đang phải vật lộn với cuộc sống khó khăn, gợi nhớ đến hình tượng Robin Hood.

Park Min Young nhạt nhòa

Thuộc thể loại tội phạm - hài hước, Confidence Queen sở hữu kịch bản giao thoa giữa Now You See Me và Robin Hood. Điều này được thể hiện qua mỗi tập phim là một phi vụ, đối tượng đều là những kẻ sống bằng việc chèn ép người yếu thế. Số tiền mà Yi Rang, Su Ho và James chiếm được ngoài việc sử dụng cho bản thân, còn gửi lại một phần cho nạn nhân của các đối tượng trên.

Mặt khác, Confidence Queen là hành trình trả lời cho các câu hỏi xoay quanh "biệt đội lừa đảo" rằng họ là ai, điều gì thôi thúc họ làm việc này?. Hiện tại, bộ phim mới hé mở một phần quá khứ rằng Yi Rang và Su Ho quen biết nhau từ nhỏ. Trong khi đó, James hoàn toàn bí ẩn khi không lộ danh tính, nhưng quen biết rộng rãi ở mọi lĩnh vực.

Park Min Young bộc lộ hạn chế khi vào vai tiểu thư nhí nhảnh.

Trái ngược một câu chuyện hấp dẫn, lớp lang, Park Min Young lại là điểm trừ khi của Confidence Queen. Về nhân vật, Yoon Yi Rang do Park Min Young đảm nhận được ví như thủ lĩnh trong nhóm. Nếu như Gu Ho và James thiên về hành động thì Yi Rang là bậc thầy về chiến lược, tư duy nhanh nhạy. Đơn cử, cô nàng nhỏ bé tự mình nghiên cứu và lên kịch bản cho từng phi vụ.

Ở góc độ tính cách, Yoon Yi Rang nổi bật bởi sự ồn ào, tự luyến, làm lố biểu cảm qua những lời trêu đùa như tán tỉnh Gu Ho. Trong nhiều phân cảnh, Park Min Young không tạo được chemistry, mang lại cảm giác khiên cưỡng khi thể hiện mảng miếng hài hước. So với nhân vật chính, nữ diễn viên sinh năm 1986 để lại dấu ấn mờ nhạt với Confidence Queen.