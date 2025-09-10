Ồn ào tình tay ba chấn động showbiz Nhật

Nam diễn viên Sakaguchi Kentaro bị phanh phui sống chung với bạn gái hơn tuổi nhưng vẫn theo đuổi Nagano Mei. Sự việc thu hút sự chú ý lớn của truyền thông Nhật Bản.

Nam diễn viên Sakaguchi Kentaro - gương mặt quen thuộc của màn ảnh Nhật Bản - đang trở thành tâm điểm truyền thông khi bị tờ Shukan Bunshun phanh phui mối quan hệ "tay ba" phức tạp.

Theo trang tin, Sakaguchi hiện sống chung với một chuyên viên trang điểm hơn anh ba tuổi, thường xuyên đồng hành cùng anh trong các chuyến công tác tại Hàn Quốc. Người quen cho biết người này đã giới thiệu nam diễn viên với gia đình và bày tỏ mong muốn kết hôn.

Tuy nhiên, trong thời gian này, Sakaguchi lại bị cho là có quan hệ thân mật với nữ diễn viên Nagano Mei - bạn diễn cũ và cũng là gương mặt quảng bá chung cho một thương hiệu. Cả hai bị bắt gặp đi cùng nhau, thậm chí Nagano từng chia sẻ với bạn bè rằng “đang được Kentaro theo đuổi”. Sự việc khiến bạn gái của Sakaguchi tức giận, trực tiếp gọi điện cho Nagano để yêu cầu “không đến gần bạn trai tôi nữa”.

Sakaguchi Kentaro và Nagano Mei xuất hiện tại buổi ra mắt phim Masked Ward. Ảnh: crank.

Nguồn tin cho biết Sakaguchi từng có ý định chia tay nữ chuyên viên trang điểm để đến với Nagano, nhưng do tính cách do dự, anh không thể đưa ra quyết định dứt khoát. Công ty quản lý của Nagano xác nhận cô từng có quan hệ tình cảm với Sakaguchi nhưng không hay biết anh cùng lúc gắn bó với người khác.

Trong khi đó, phía Tristone - công ty chủ quản của Sakaguchi - thừa nhận anh từng sống chung với nữ chuyên viên trang điểm, song khẳng định cả hai đã chia tay sau khi chuyện tình cảm bị lộ.

Hiện tại, thông tin về mối mối quan hệ tình cảm giữa Sakaguchi Kentaro, Nagano Mei và nữ chuyên gia trang điểm đang thu hút sự chú ý lớn của truyền thông Nhật Bản.

Sakaguchi Kentaro, 34 tuổi, bước vào làng giải trí từ năm 19 tuổi với vai trò người mẫu Men’s Non-no, sau đó chuyển hướng sang diễn xuất và được biết đến rộng rãi nhờ bộ phim buổi sáng NHK Okaeri Mone (2021). Trước đó, nam diễn viên cũng từng gây tranh cãi khi Lisa (BLACKPINK) đăng tải loạt ảnh thân mật với anh trong hậu trường quay MV, làm dấy lên tranh luận về mức độ gần gũi của cả hai.

Nagano Mei - từng được mệnh danh là “ngọc nữ” màn ảnh Nhật - gần đây cũng rơi vào bê bối đời tư nghiêm trọng. Đầu năm 2025, cô bị truyền thông phanh phui tin đồn “bắt cá hai tay” với tài tử đã có vợ Tanaka Kei và diễn viên Hàn Quốc Kim Moo Joon. Loạt ảnh và tin nhắn thân mật bị rò rỉ khiến công chúng phẫn nộ. Scandal này kéo theo làn sóng tẩy chay dữ dội, khiến Nagano mất nhiều hợp đồng quảng cáo, bị buộc rút khỏi phim truyền hình lớn, thậm chí phải bồi thường hàng trăm triệu yên cho các đối tác.