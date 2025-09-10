Nghi ngại về Hoài Linh

Hoài Linh trở lại với thế mạnh diễn hài trong "Làm giàu với ma 2". Anh làm tốt những phân đoạn giải trí sở trường, nhưng vẫn vướng những vụng về quen thuộc khi diễn các cảnh bi.

Một năm trước, Làm giàu với ma đánh dấu sự trở lại của Hoài Linh sau thời gian ở ẩn vì ồn ào đời tư. Vai diễn này từng cho thấy quyết tâm lớn của nam nghệ sĩ, khi anh rời bỏ vùng an toàn của thể loại hài để thử sức với kiểu nhân vật nhiều chiều sâu tâm lý, khắc họa hình ảnh một con người bất hạnh.

Dù còn nhiều hạn chế, tác phẩm vẫn nhanh chóng vượt mốc trăm tỷ, qua đó mở ra cơ hội cho ê-kíp thực hiện phần tiếp theo và khắc phục những điểm yếu trước đó. Với Hoài Linh, sau khi đã cho thấy quyết tâm trở lại nghệ thuật, Làm giàu với ma 2 chứng kiến nam diễn viên trở về với thế mạnh diễn hài, mang đến một vai diễn có phần quen thuộc với những khán giả của anh.

Khi Hoài Linh trở lại với sở trường

Vẫn dựa trên mô típ “một hồn ma - một cơ hội làm giàu” như phần đầu, Làm giàu với ma 2 mở ra khi Anh Thư (Ngọc Xuân) qua đời trong một tai nạn bất ngờ. Mang tâm nguyện được gặp con lần cuối, hồn ma của cô hứa trao chiếc nhẫn 9 tỷ cho ai đưa thi thể trở về quê. Trong phim, Hoài Linh vào vai Ba Nháy, một trong năm người tham gia chuyến hành trình đổi lấy khối tài sản kếch xù.

Công việc chụp ảnh dạo ngày càng ế ẩm khiến cuộc sống của Ba Nháy rơi vào cảnh chật vật. Ông hiện lên như một gã đàn ông tham lam, luôn dùng mánh khóe để kiếm lợi về mình.

Bên cạnh đó, nhân vật của Hoài Linh còn có một mối quan hệ cha con kỳ lạ. Nói kỳ lạ là bởi, mặc dù Minh Gọn (Tuấn Trần) luôn gọi Ba Nháy bằng cha và tìm đủ cách để được thừa nhận, nhưng ông lại luôn lạnh nhạt, thậm chí lợi dụng tình cảm của con để trục lợi. Chuyến hành trình đổi lấy chiếc nhẫn đã phơi bày những góc khuất của mối quan hệ, đồng thời mở ra cơ hội để cả hai thấu hiểu và hóa giải.

Hoài Linh làm tốt những phân cảnh hài sở trường.

Vai diễn Ba Nháy được xây dựng bằng những mảng miếng hài tình huống trải dài suốt bộ phim. Đây vốn là thế mạnh của Hoài Linh, khi trong hơn 20 tác phẩm điện ảnh từng tham gia, anh chủ yếu gắn liền với dạng vai này và nhiều lần thắng lớn tại phòng vé. Đã có thời, bất kỳ bộ phim nào có sự góp mặt của Hoài Linh đều bội thu, bất chấp những tranh cãi về chất lượng.

Hài của Hoài Linh thường gắn với những tình huống đời sống quen thuộc như chuyện gia đình, tình làng nghĩa xóm, hôn nhân… vừa gây cười vừa gần gũi với khán giả. Tuy nhiên, khi dòng phim “hài nhảm” thoái trào, các tác phẩm hài của Hoài Linh cũng không còn đủ sức hút để kéo khán giả ra rạp, vị thế của anh trên màn ảnh rộng từ đó giảm sút rõ rệt.

Trong Làm giàu với ma 2, Hoài Linh phần nào lấy lại phong độ từng giúp anh trở thành một trong những diễn viên hài hàng đầu miền Nam. Trong một tác phẩm mang phong cách hài hành trình (road-trip comedy), vốn đòi hỏi phải liên tục tạo ra mảng miếng để duy trì sức hút, Hoài Linh là người giữ vai trò cầm nhịp cho dàn cast, trở thành điểm tựa để các diễn viên khác tỏa sáng, bên cạnh việc mang đến những miếng hài duyên dáng.

Qua vai diễn Ba Nháy, Hoài Linh cho thấy sự già dặn trong lối diễn hài, từ cách nhấn nhá câu thoại, điều tiết nhịp điệu hợp lý cho đến lối nhả chữ tự nhiên. Phong cách diễn của anh vẫn dựa trên những màn tung hứng bằng lời thoại, nét mặt, ánh mắt kết hợp cùng giọng điệu Nam Bộ, tạo nên màu sắc duyên dáng và dễ tiếp nhận với khán giả.

Cũng chính nam diễn viên là người kết nối những màu sắc khác nhau trong bộ phim. Từ những màn tung hứng ăn ý với Võ Tấn Phát cho đến loạt tình huống trớ trêu nảy sinh từ sự đối lập giữa một Ba Nháy đầy mưu mô và sự ngây ngô của Minh Gọn, tất cả đều được Hoài Linh xử lý tròn trịa.

Hạn chế của Hoài Linh

Dù để lại nhiều ấn tượng trong những phân đoạn hài, đóng vai trò lớn giúp Làm giàu với ma 2 trở thành một tác phẩm có tính giải trí cao, song vẫn khó có thể coi Ba Nháy là một màn thể hiện ấn tượng của Hoài Linh.

Đứa con tinh thần của Nguyễn Nhật Trung khoác lớp áo là một tác phẩm kết hợp nhiều màu sắc, từ hài hành trình đến những chi tiết tình cảm gia đình. Dù vậy, không khí hài vẫn là trung tâm, được nam đạo diễn dành phần lớn thời lượng. Hoài Linh từ đó cũng không được trao nhiều đất diễn cảm xúc, mối quan hệ giữa Ba Nháy và con trai cũng được xây dựng tương đối hời hợt.

Làm giàu với ma 2 đang có doanh thu 74 tỷ đồng .

Hành trình của Ba Nháy - từ một kẻ lừa đảo, chỉ coi Minh Gọn là công cụ kiếm tiền, đến một người cha thật sự, xót thương những nỗi đau của con mình - diễn ra tương đối chóng vánh. Thực chất, biên kịch có cài cắm những phân đoạn đánh dấu bước chuyển, như khi Minh Gọn quên mình cứu cha lúc bị rắn cắn. Tuy nhiên, những chi tiết này được diễn giải khá vội vàng. Hai nhân vật chưa được trao nhiều thời gian để phát triển mối quan hệ một cách tự nhiên, thay vào đó nhanh chóng thay đổi qua những tình huống mang tính sắp đặt.

Trong cách xây dựng đó, diễn xuất của Hoài Linh ở những cảnh bi chưa thật sự tạo cảm xúc. Anh vẫn dùng nhiều nét nhấn nhá mang sắc thái sân khấu, đôi chỗ mau nước mắt hay dùng những câu thoại diễn tả cảm xúc, khiến khán giả khó đồng cảm với nhân vật.

Không chỉ vậy, cách thể hiện cảm xúc của Hoài Linh còn thiếu sự tiết chế cần thiết. Những khoảnh khắc đau buồn thường bị đẩy lên quá cao trào, trong khi các lớp tâm lý chuyển biến lại chưa có những lớp lang thuyết phục. Điều này khiến nhân vật Ba Nháy mất đi chiều sâu, chủ yếu gây chú ý ở bề nổi thay vì khắc họa được nỗi day dứt, giằng xé bên trong.

Chưa kể, việc quá tham chi tiết khiến bộ phim có thời lượng lên tới 126 phút, con số khá dài với một phim thương mại, trong khi hành trình của các nhân vật ngoài những tình huống hài thì không có nhiều chi tiết đắt giá, đáng để kéo dài câu chuyện.

Khó có thể phủ nhận những nỗ lực của Hoài Linh trong tác phẩm lần này, nhất là khi chính nam diễn viên là linh hồn của bộ phim, gắn kết những cái tên ít kinh nghiệm hơn. Làm giàu với ma 2 cũng được đánh giá cao ở yếu tố giải trí, đủ khả năng thỏa mãn số lượng lớn khán giả đại chúng.

Vai diễn để lại nhiều tiếc nuối.

Song, với nhiều hạn chế trong cách truyền tải cảm xúc và thiết lập thông điệp, chất lượng Làm giàu với ma 2 vẫn chỉ dừng ở mức khá, không có nhiều điều để bàn. Cũng vì thế, trong cuộc đua phòng vé với thế lực Mưa đỏ, tác phẩm của Hoài Linh lép vế rõ rệt, khó tái lập thành tích của một năm trước.

Bản thân Hoài Linh, dù đã rất nỗ lực ở dự án này, nhưng nhìn chung cũng không tạo ra nhiều khác biệt về chất lượng diễn xuất lẫn màu sắc so với phần lớn vai diễn trong sự nghiệp của anh.