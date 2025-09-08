Tiết lộ sốc về cái chết của Trương Quốc Vinh

Câu chuyện về nguyên nhân ra đi của Trương Quốc Vinh được nhắc lại khi bà Hướng Thái tiết lộ chi tiết cuộc gọi cuối cùng giữa hai người.

Theo Chinatimes ngày 8/9, bà Hướng Thái (Trần Lam), vợ Hướng Hoa Cường - đại gia trong ngành giải trí Hong Kong (Trung Quốc) bất ngờ chia sẻ về nguyên nhân ra đi của Trương Quốc Vinh. Bà thừa nhận bản thân vẫn còn day dứt đến nay.

Bà tin rằng cái chết của Trương Quốc Vinh không chỉ xuất phát từ bệnh trầm cảm, mà còn có những yếu tố khác chưa được giải quyết. Những lời chia sẻ này ngay lập tức trở thành tâm điểm bàn luận trên Weibo, đạt hạng nhất hot search Weibo.

Bà Hướng Thái (trái) nhắc đến Trương Quốc Vinh, hé lộ cuộc gọi ngày tài tử qua đời.

Theo lời kể, Trương Quốc Vinh đã gọi điện cho bà một giờ trước khi qua đời, bày tỏ ý định tổ chức họp báo để khẳng định không mắc bệnh trầm cảm. Bà hứa giúp anh thực hiện, nhưng vì bận dự buổi biểu diễn của con trai nên chưa kịp quay lại.

Không ngờ, ngay trong lúc đang xem chương trình, bà nhận được tin dữ. Ban đầu bà tưởng là trò đùa, đến khi sự thật được xác nhận, bà sốc đến mức gục ngã: “Tôi khóc không thể đứng dậy, hai con trai phải dìu tôi qua đường”.

Hướng Thái nói luôn mang trong mình cảm giác tội lỗi suốt 22 năm qua. Bà nói thêm tài tử thường gặp ác mộng sau khi quay Dị độ không gian, từng có ý định mời người đến trừ tà nhưng Đường Hạc Đức - bạn đời của tài tử - không tin nên đề xuất bị gạt bỏ.

Thời điểm Trương Quốc Vinh ra đi được xác định là 18h45. Trong khi đó, Hướng Thái cho biết bà nhận cuộc gọi từ anh vào buổi chiều. Khoảng cách thời gian quá ngắn để nam nghệ sĩ vừa viết di thư vừa quyết định nhảy lầu, khiến nhiều người nghi ngờ độ hợp lý.

Trên mạng xã hội, không ít ý kiến cho rằng lời kể của Hướng Thái thiếu thuyết phục và chỉ ra thời gian qua bà thường nhắc lại chuyện quá khứ của giới nghệ sĩ trong các buổi livestream. Vì vậy, không ngoại trừ khả năng bà câu kéo sự chú ý. Hơn thế, giả thuyết “bị ma ám” mà bà nêu ra cũng bị phản bác vì không có cơ sở khoa học, đi ngược với quan điểm của Trương Quốc Vinh lúc sinh thời.

Chị gái Trương Lục Bình vốn có chuyên môn y khoa từng xác nhận về tình trạng bệnh lý của em trai. Đường Hạc Đức, Lâm Thanh Hà, Mai Diễm Phương ở bên cạnh Trương Quốc Vinh suốt thời gian điều trị bệnh.

Từng có thời gian dài chống chọi với bệnh tật, Trương Quốc Vinh nhiều lần bộc lộ dấu hiệu bất ổn như run tay, mất ngủ. Trong lá thư tuyệt mệnh, nam nghệ sĩ nhắc đến “trầm cảm” và để lại dòng chữ đau lòng: “Năm nay quá khó khăn, tôi không thể chịu đựng thêm nữa”.

Những người gần gũi cũng xác nhận tình trạng của anh. Quản lý Trần Thục Phân cho biết nhiều kế hoạch công việc buộc phải hủy bỏ do bệnh tình trở nặng.

Ngày 1/4/2003, làng giải trí châu Á chấn động khi Trương Quốc Vinh gieo mình từ tầng cao khách sạn Mandarin Oriental, ra đi ở tuổi 47. Dù được đưa đi cấp cứu, bác sĩ xác nhận diễn viên qua đời lúc 18h45 và bệnh viện ngừng hồi sức vào 19h6. Sự ra đi đột ngột của tài tử huyền thoại khiến công chúng bàng hoàng, nhiều người ban đầu còn tưởng đó chỉ là trò đùa ngày Cá tháng Tư.