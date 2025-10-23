Cú húc đầu gây chấn động bóng đá Uruguay

Một cầu thủ lao vào húc thẳng mặt trọng tài, khiến ông gãy 2 chiếc răng và chảy máu, tạo nên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng bóng đá Uruguay.

Khoảnh khắc bạo lực chưa từng thấy xảy ra trong trận đấu giữa San Lorenzo và Central Molino tại tỉnh Maldonado, Uruguay. Vụ việc diễn ra sau khi hai đồng đội của cầu thủ bên phía San Lorenzo bị truất quyền thi đấu vì xúc phạm trọng tài ở những phút cuối trận.

Theo đoạn video quay lại, trọng tài Alexis Ferreira lùi lại lảo đảo sau cú húc dữ dội, máu chảy tràn từ mũi và miệng. Ông xác nhận mất hai chiếc răng và bị chảy máu cam nặng, cần chăm sóc y tế khẩn cấp.

"Chúng tôi cũng có sai sót giống cầu thủ, nhưng điều đó không bao giờ biện minh cho hành vi bạo lực", ông Ferreira chia sẻ. Ông cũng cảnh báo về tình trạng bạo lực gia tăng nhắm vào trọng tài bởi chỉ riêng tại Maldonado trong năm nay đã ghi nhận hơn 5 vụ tấn công tương tự.

Cầu thủ gây ra cú húc đầu hiện đã ra trình diện Văn phòng Công tố Maldonado. Luật sư của anh cho biết nguyên nhân xuất phát từ mối thù lâu năm với trọng tài, đồng thời khẳng định thân chủ "hối hận, xin lỗi trực tiếp và sẵn sàng hỗ trợ chi phí điều trị y tế". Công tố viên Ana Roses mở điều tra và dự kiến truy tố cầu thủ về tội cố ý gây thương tích nghiêm trọng.

Alfredo Isnardi, Chủ tịch Liên đoàn Thăng hạng Maldonado, gọi vụ việc là "mức bạo lực chưa từng có" và tuyên bố cấm cầu thủ này tham gia mọi hoạt động bóng đá trên cả nước. Để phản đối, giải Major League Maldonado cùng Hiệp hội trọng tài địa phương tạm dừng toàn bộ mùa giải. Các biện pháp kỷ luật với CLB San Lorenzo cũng đang được xem xét.