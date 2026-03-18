Cú đá châm ngòi hỗn loạn trên sân Etihad

Một loạt va chạm căng thẳng ở cuối trận giữa Manchester City và Real Madrid thuộc lượt về vòng 1/8 Champions League biến những phút bù giờ thành màn hỗn loạn hiếm thấy.

Cảnh hỗn loạn ở phút bù giờ trận Man City - Real.

Rạng sáng 18/3, trận đấu trên sân Etihad tưởng như khép lại trong yên ả, nhưng mọi thứ bùng nổ khi hiệp hai bước vào thời gian bù giờ. Chỉ có 3 phút được cộng thêm, song chừng đó đủ để căng thẳng leo thang ngoài tầm kiểm soát.

Điểm khởi đầu là tình huống phạm lỗi thô bạo của Ruben Dias với Arda Guler. Trọng tài Clement Turpin xác định bóng đã đi hết đường biên, nhưng Arda vẫn tiếp tục xử lý. Trong pha bóng này, Ruben Dias không giữ được bình tĩnh và tung cú đá mạnh khiến cầu thủ Real Madrid nằm sân. Tình huống nhanh chóng kéo theo phản ứng từ hai phía.

Brahim Diaz là người phản ứng dữ dội nhất. Anh lần lượt tranh cãi với Rodri rồi đối đầu trực diện với Dias. Dù trận đấu được nối lại, nhịp độ nhanh chóng bị phá vỡ bởi các pha va chạm liên tiếp.

Căng thẳng tiếp tục leo thang khi Vinicius Junior bị Abdukodir Khusanov thúc cùi chỏ và ngã xuống sân. Tình huống khiến cầu thủ hai đội lao vào nhau, đẩy bầu không khí trở nên hỗn loạn.

Giữa lúc đó, Brahim Diaz tiếp tục va chạm với Ruben Dias, buộc hậu vệ Man City yêu cầu tổ trọng tài xem lại tình huống. Gianluigi Donnarumma cũng lao vào, đẩy Brahim ra khỏi điểm nóng nhằm hạ nhiệt, nhưng đồng thời khiến tình hình thêm căng thẳng.

Nhận thấy diễn biến vượt tầm kiểm soát, trọng tài Turpin quyết định thổi còi kết thúc trận đấu sớm hơn dự kiến.

Tuy nhiên, tranh cãi vẫn chưa dừng lại khi các cầu thủ rời sân. Erling Haaland cố gắng trấn an Guler, trong khi Donnarumma vẫn thể hiện sự tức giận, hướng về phía Antonio Rudiger. Những phút cuối tại Etihad khép lại trong căng thẳng, để lại dư âm không nhỏ sau trận đấu.

Sau hai lượt trận, Real Madrid giành chiến thắng với tổng tỷ số 5-1 trước Manchester City, theo đó tiến vào tứ kết. Lượt đi, Real Madrid đè bẹp đại diện nước Anh với tỷ số 3-0, và thắng 2-1 ở lượt về.

