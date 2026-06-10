Cú bắt tay trị giá hàng trăm triệu euro của Real Madrid

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Real Madrid gia hạn hợp đồng với Adidas thêm 8 năm
Dù các con số chi tiết không được công bố chính thức, AS khẳng định giá trị của thỏa thuận này lên tới khoảng 120 triệu euro cho mỗi mùa giải. Đây là mức kinh phí khổng lồ, củng cố vị thế của đội bóng Hoàng gia như một trong những thương hiệu thể thao đắt giá nhất hành tinh.
Bên cạnh giá trị kinh tế, thỏa thuận còn mang ý nghĩa bảo tồn những giá trị truyền thống. Những thiết kế kinh điển như bộ trang phục kỷ niệm 100 năm thành lập (mùa giải 2001/02) hay mẫu áo đấu viền vàng mùa 2011/12 trở thành một phần di sản của đội bóng.
Cuốn tự truyện “Carlo Ancelotti: Quiet Leadership” xuất bản năm 2016 của Carlo Ancelotti kể về bí quyết làm nên sự nghiệp đứng vững trên đỉnh cao suốt hơn 20 năm của nhà cầm quân người Italy.