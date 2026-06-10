Cú bắt tay trị giá hàng trăm triệu euro của Real Madrid

Real Madrid vừa chính thức ký kết gia hạn hợp đồng tài trợ biểu tượng với Adidas cho chặng đường 8 năm tiếp theo.

Real Madrid gia hạn hợp đồng với Adidas thêm 8 năm

Dù các con số chi tiết không được công bố chính thức, AS khẳng định giá trị của thỏa thuận này lên tới khoảng 120 triệu euro cho mỗi mùa giải. Đây là mức kinh phí khổng lồ, củng cố vị thế của đội bóng Hoàng gia như một trong những thương hiệu thể thao đắt giá nhất hành tinh.

Sự hợp tác này đánh dấu một hành trình bền bỉ bắt đầu từ năm 1980. Trong hơn ba thập kỷ qua, thương hiệu thể thao đến từ Đức đồng hành cùng câu lạc bộ chinh phục những cột mốc huy hoàng nhất, tiêu biểu là 8 danh hiệu vô địch Champions League.

Bên cạnh giá trị kinh tế, thỏa thuận còn mang ý nghĩa bảo tồn những giá trị truyền thống. Những thiết kế kinh điển như bộ trang phục kỷ niệm 100 năm thành lập (mùa giải 2001/02) hay mẫu áo đấu viền vàng mùa 2011/12 trở thành một phần di sản của đội bóng.

Việc duy trì mối quan hệ này giúp Real Madrid vừa đảm bảo hiệu suất thi đấu đỉnh cao với trang phục hiện đại, vừa phát triển dòng sản phẩm thời trang phục vụ nhu cầu của cộng đồng người hâm mộ toàn cầu.

Chủ tịch Real làm dậy sóng bóng đá Tây Ban Nha Đêm 12/5, tại cuộc họp báo bất thường tại Madrid. Chủ tịch Real Madrid, ông Florentino Perez có những phát biểu gây tranh cãi trước báo giới.