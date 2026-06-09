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Thể thao

Diễn biến mới vụ Enzo Fernandez sang Real Madrid

  • Thứ ba, 9/6/2026 20:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Real Madrid được cho là sẵn sàng chiêu mộ Enzo Fernandez với mức phí lên tới 120 triệu bảng, sau khi ngôi sao người Argentina nhiều lần bày tỏ mong muốn được sinh sống tại Madrid.

Fernandez có thể rời Chelsea.

Sau khi tái đắc cử chức chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez được cho là cam kết mang về thêm những ngôi sao đẳng cấp nhằm củng cố sức mạnh đội bóng. Trong kế hoạch đó, Enzo Fernandez nổi lên như một mục tiêu chiến lược cho tuyến giữa.

Chelsea hiện định giá nhà vô địch World Cup 2022 ở mức khoảng 120 triệu bảng. Đây là con số không hề nhỏ, nhưng không đủ để khiến Real Madrid chùn bước nếu họ thực sự muốn sở hữu chữ ký của tiền vệ 25 tuổi.

Nguồn tin từ Anh cho biết Enzo gây chú ý khi công khai chia sẻ mong muốn được sống tại Madrid trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 3, thời điểm tập trung cùng đội tuyển Argentina. Những phát biểu đó lập tức làm dấy lên tin đồn về khả năng chuyển đến khoác áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Gia nhập Chelsea từ Benfica với mức phí 106 triệu bảng vào tháng 1/2023, Enzo còn hợp đồng đến năm 2032. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán về thỏa thuận mới được cho là rơi vào bế tắc trong thời gian gần đây, tạo cơ hội để các đội bóng lớn theo dõi sát tình hình.

Về phía Real Madrid, Enzo được đánh giá phù hợp với tiêu chí chiêu mộ một "Galactico" mới mà Chủ tịch Perez theo đuổi. Khả năng điều tiết trận đấu, tư duy chiến thuật cùng kinh nghiệm chinh chiến ở những sân khấu lớn giúp tiền vệ người Argentina trở thành mảnh ghép lý tưởng cho dự án dài hạn tại Bernabeu.

Dù Chelsea chưa phát tín hiệu muốn bán ngôi sao số một nơi tuyến giữa, sức hút từ Real Madrid luôn là yếu tố khó cưỡng với bất kỳ cầu thủ nào. Nếu đội bóng Tây Ban Nha thực sự gửi đề nghị trong thời gian tới, đây hứa hẹn sẽ là một trong những thương vụ đáng chú ý nhất hè 2026.

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Minh Nghi

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