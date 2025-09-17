Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cú bắt tay trị giá 42 tỷ USD giữa Anh và Mỹ

  • Thứ tư, 17/9/2025 10:58 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Thoả thuận vì Thịnh vượng Công nghệ dự kiến thúc đẩy hợp tác song phương Anh - Mỹ ở mảng AI, năng lượng, điện toán...

Trong chuyến công du cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Donald Trump, một thỏa thuận trị giá hàng chục tỷ USD đã được ký kết. Ảnh: Reuters.

Anh và Mỹ vừa công bố một Thỏa thuận vì Thịnh vượng Công nghệ nhằm tăng cường quan hệ trong các lĩnh vực then chốt như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán lượng tử và năng lượng hạt nhân dân dụng.

Thỏa thuận được công bố trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Donald Trump, một sự kiện có nghi thức cấp cao do đích thân Vua Charles cùng Hoàng gia tiếp đón, và đi kèm cam kết đầu tư trị giá khoảng 31 tỷ bảng Anh (xấp xỉ 42 tỷ USD) từ các tập đoàn lớn của Mỹ.

Theo thông báo chính thức, cuộc hợp tác song phương sẽ tập trung vào phát triển mô hình AI ứng dụng cho y tế, mở rộng khả năng điện toán lượng tử, cũng như thúc đẩy các dự án năng lượng hạt nhân dân dụng nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học và thúc đẩy an ninh năng lượng cho cả hai bên.

Thỏa thuận được xem là chiếc "phao cứu sinh" khi Thủ tướng Keir Starmer đứng trước áp lực phải thúc đẩy tăng trưởng sau nhiều năm kết quả kém hơn mong đợi.

Trong bối cảnh Mỹ là đối tác thương mại lớn nhất, Anh đang muốn tận dụng sức hút đầu tư từ các "ông lớn" công nghệ để khôi phục đà tăng trưởng.

Chính quyền Anh dường như đang nghiêng về lối quản lý "nhẹ tay" trong một số lĩnh vực công nghệ - mô hình được các doanh nghiệp Mỹ ưa thích - thay vì cách tiếp cận mang tính can thiệp hơn như ở Liên minh châu Âu.

Các tranh luận về khung pháp lý, an toàn trực tuyến hay thuế kỹ thuật số từng là đề tài nóng giữa Mỹ và châu Âu, nhưng chúng không phải là trọng tâm trong các cuộc đàm phán lần này.

Vấn đề đặt ra cho London là cân bằng giữa thu hút đầu tư và bảo đảm lợi ích công cộng - từ an ninh dữ liệu đến cạnh tranh thị trường.

Nội dung cam kết đầu tư bao gồm việc Nvidia sẽ triển khai 120.000 GPU trên toàn nước Anh (đợt triển khai lớn nhất của hãng ở châu Âu), và cung cấp tới 60.000 chip Grace Blackwell Ultra để hợp tác với Nscale và OpenAI trong dự án Stargate tại Anh, đồng thời cùng Microsoft xây dựng siêu máy tính AI lớn nhất nước.

Microsoft cam kết đầu tư 22 tỷ bảng vào hạ tầng đám mây, AI và siêu máy tính đặt tại Loughton (ở phía Bắc Đông London).

Google thông báo rót 5 tỷ bảng cho trung tâm dữ liệu tại Waltham Cross và tiếp tục hỗ trợ DeepMind. CoreWeave bổ sung 1,5 tỷ bảng cho các trung tâm dữ liệu tiết kiệm năng lượng, nâng tổng mức đầu tư tại Anh lên 2,5 tỷ bảng.

Các tên tuổi khác như Salesforce, BlackRock, Oracle, Amazon Web Services... cũng công bố cam kết từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ bảng.

Với các khoản đầu tư này, Anh có cơ hội biến mình từ "người tiêu thụ" AI thành một "nhà sản xuất" AI đáng kể ở châu Âu, cả về hạ tầng cơ sở điện toán lẫn tiềm năng nghiên cứu ứng dụng.

Tuy nhiên, hiệu quả thực tế vẫn phụ thuộc vào những điều kiện như hoàn thiện cơ sở hạ tầng năng lượng để đáp ứng nhu cầu trung tâm dữ liệu, chính sách thu hút và giữ chân nhân lực chất lượng cao, cũng như cơ chế quản trị và bảo vệ dữ liệu rõ ràng.

Thoả thuận vì Thịnh vượng Công nghệ đặt Anh vào vị thế hấp dẫn đối với giới đầu tư công nghệ Mỹ, mang lại nguồn lực lớn cho hạ tầng AI, lượng tử và năng lượng.

Nhưng để biến các cam kết thành giá trị lâu dài, London cần chủ động xây dựng hành lang pháp lý phù hợp, đầu tư vào năng lực con người và đảm bảo lợi ích công cộng - từ an ninh năng lượng đến bình đẳng tiếp cận công nghệ.

