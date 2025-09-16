Mỹ và Anh sắp công bố các thỏa thuận kinh tế trị giá hơn 10 tỷ USD

Mỹ và Anh sẽ công bố các thỏa thuận kinh tế trị giá hơn 10 tỷ USD trong tuần này thông qua chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Mỹ và Anh dự kiến công bố các thỏa thuận kinh tế trị giá hơn 10 tỷ USD trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Hai chính phủ dự kiến ký kết một thỏa thuận thương mại với 3 trụ cột là quan hệ đối tác khoa học - công nghệ mới nhằm củng cố lĩnh vực công nghệ của cả hai nước, hợp tác trong năng lượng hạt nhân dân sự và tăng cường hợp tác công nghệ quốc phòng, theo Reuters.

Các doanh nghiệp Mỹ và Anh trên tinh thần hợp tác để xây dựng 12 lò phản ứng mô-đun tiên tiến tại Hartlepool (thị trấn cảng ở vùng Đông Bắc nước Anh), cùng sáng kiến phát triển các trung tâm dữ liệu sử dụng năng lượng từ lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) tại Nottinghamshire, theo CNBC.

X-Energy, công ty Mỹ phát triển các nhà máy điện hạt nhân công nghệ cao và Centrica (tập đoàn sở hữu British Gas) cho biết kế hoạch tại Hartlepool có thể cung cấp điện cho khoảng 1,5 triệu hộ gia đình và tạo tới 2.500 việc làm.

Các doanh nghiệp cũng ước tính toàn bộ chương trình có thể mang lại ít nhất 40 tỷ bảng Anh (tương đương 54,25 tỷ USD ) giá trị kinh tế.

Quan hệ hợp tác xuyên Đại Tây Dương này được kỳ vọng sẽ tạo ra hàng nghìn việc làm, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nhà máy điện hạt nhân mới và mở khóa hàng tỷ bảng đầu tư tư nhân.

Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định hai quốc gia đang "xây dựng một kỷ nguyên vàng của năng lượng hạt nhân", qua đó đưa Mỹ và Anh lên vị trí hàng đầu về đổi mới và đầu tư toàn cầu.

Thông báo về thỏa thuận này tái khẳng định việc cả Mỹ và Anh cùng đặt cược vào năng lượng hạt nhân, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu cung cấp điện cho các trung tâm dữ liệu, vốn tiêu thụ năng lượng khổng lồ, ngày càng tăng để đào tạo và vận hành các công cụ trí tuệ nhân tạo.

Vào ngày 17/9 (giờ địa phương), ông Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump sẽ có các cuộc hội đàm với Vua Charles và Hoàng hậu Camilla tại Lâu đài Windsor, sau đó dự quốc yến theo lời mời của Hoàng gia Anh.

Đồng thời, ông Trump sẽ gặp Thủ tướng Anh Keir Starmer vào ngày 18/9 (giờ địa phương) và hai bên dự kiến tổ chức họp báo chung.

Ông Trump là Tổng thống Mỹ đầu tiên được Hoàng gia Anh mời tham dự 2 quốc yến, lần đầu tiên là vào 2019 trong nhiệm kỳ đầu của ông.

Đáng chú ý, các quan chức Mỹ nhận định những thỏa thuận sắp được công bố sẽ tập trung nhiều vào hợp tác kinh tế giữa hai đồng minh lâu năm, với tổng giá trị 10 tỷ USD .

"Một trong những ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm này là tạo cơ hội để Tổng thống củng cố quan hệ với một đối tác và đồng minh đặc biệt thân cận, đồng thời thúc đẩy lợi ích kinh tế và chính sách đối ngoại chung", một quan chức Mỹ cho biết.