Chính quyền ông Trump có thể phải hoàn 1.000 tỷ USD tiền thuế

Chính phủ Mỹ đã thu về hàng chục tỷ USD từ thuế đối ứng của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, số tiền đó sẽ phải hoàn trả nếu chính quyền của ông thua kiện.

Chính quyền ông Trump đề nghị Tòa án Tối cao nhanh chóng đưa ra phán quyết thay vì chờ đến mùa hè 2026. Ảnh: Reuters.

Theo lời cảnh báo của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, nếu việc ra phán quyết bị trì hoãn đến tháng 6/2026, chính phủ Mỹ có thể thu về 750- 1.000 tỷ USD tiền thuế quan và việc hoàn trả sẽ gây ra xáo trộn nghiêm trọng.

Tổng số tiền này bao gồm hơn 72 tỷ USD thuế quan mà Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ đã thu từ sau tuyên bố "Ngày Giải phóng" của ông Trump (tính đến ngày 24/8) cũng như số tiền dự kiến thu được từ các loại thuế quan đang bị dọa áp dụng cho tới tháng 6 năm sau, theo CNBC.

Bản tuyên bố của ông Bessent là một phần trong yêu cầu của chính quyền ông Trump, đề nghị Tòa án Tối cao nhanh chóng phán quyết rằng các mức thuế quan đối ứng là hợp pháp hay không thay vì chờ đến mùa hè năm sau.

Trong trường hợp đẩy nhanh tiến độ, chính phủ Mỹ càng giảm bớt rủi ro phải hoàn trả một số tiền khổng lồ nếu thẩm phán cho rằng các mức thuế quan là bất hợp pháp.

Việc chính phủ Mỹ phải hoàn lại thuế quan đã từng có tiền lệ nhưng quy mô mà chính quyền ông Trump phải đối mặt lại chưa từng xảy ra.

Dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, một số nhà nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc đã được hoàn thuế theo Mục 301 trong kỳ hạn nhất định. Tuy nhiên, các khoản hoàn thuế đó chỉ ở mức rất nhỏ.

Ông Bessent nói vẫn tự tin rằng chính quyền ông Trump sẽ thuyết phục được Tòa án Tối cao đảo ngược các phán quyết của tòa cấp dưới. Tuy nhiên, vị Bộ trưởng cũng nhấn mạnh nếu tòa đã phán quyết, ông buộc phải làm theo.

Trước đó, 2 tòa án cấp dưới đã đưa ra phán quyết ông Trump vượt quá thẩm quyền tổng thống khi viện dẫn Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) để áp đặt các mức thuế cao với nhiều đối tác thương mại của Mỹ.

Tuần trước, Nhà Trắng đã yêu cầu Tòa án Tối cao nhanh chóng đảo ngược các phán quyết này.

"Mức độ quan trọng của vụ việc này là rất lớn. Chúng ta là một quốc gia giàu mạnh nếu có thuế và ngược lại, chúng ta sẽ trở thành một quốc gia nghèo nàn", luật sư D. John nói.

Ông Trump cảnh báo nếu Mỹ buộc phải trả lại hàng nghìn tỷ USD đã cam kết, nước Mỹ có thể từ thành công vượt bậc rơi vào thất bại ngay lập tức, đồng thời kéo theo các hậu quả về mặt kinh tế.

Ông Ryan Majerus, đối tác trong nhóm thương mại quốc tế tại hãng luật King & Spalding cho hay hiện Tòa án Tối cao chưa cung cấp thời gian đưa ra quyết định đối với đề nghị của chính quyền ông Trump. Tuy nhiên, việc họ nộp đơn sớm giúp tăng khả năng có được phán quyết trước cuối năm nay.

Một loạt câu hỏi vẫn bỏ ngỏ về cách thức triển khai quy trình hoàn thuế cho chính phủ và các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Ông Majerus nhìn nhận các nhà nhập khẩu có khả năng phải tự nộp đơn yêu cầu hoàn thuế. Mặt khác, các chuyên gia thương mại khuyến nghị doanh nghiệp phải lưu trữ hồ sơ kỹ lưỡng cũng như chuẩn bị nộp đơn sớm vì quy trình có thể rất phức tạp.

"Nếu các nhà môi giới hải quan phải nộp đơn thay khách hàng, khối lượng công việc của đội ngũ hải quan sẽ tăng gấp đôi chỉ sau một đêm. Chúng tôi phải giải quyết với các nhà nhập khẩu nóng lòng muốn lấy lại số tiền đó", ông Mike Short, Chủ tịch bộ phận vận chuyển toàn cầu tại C.H. Robinson, nói thêm.

Tờ New York Times cho biết một số nhà nhập khẩu đang được đề nghị "bán lại quyền nhận hoàn thuế" cho các công ty thứ 3 với giá rẻ mạt.

Về cơ bản, những người mua quyền này hiện đặt cược Tòa án Tối cao sẽ tuyên các mức thuế của ông Trump là bất hợp pháp. Điều này giúp họ thu về một khoản lợi nhuận khổng lồ.