Lực lượng Cảnh sát Giao thông ở Đắk Lắk phát hiện cụ bà 94 tuổi sau nhiều ngày bị ngâm mình trong dòng nước lũ lạnh buốt.

Sáng 23/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Tổ CSGT Tây Hòa đã phát hiện và đưa cụ H.T.N. (94 tuổi, ở thôn Phú Thuận, xã Hòa Mỹ) đi cấp cứu.

Trước đó, cụ N. bị ngâm mình trong nước lũ suốt nhiều ngày. Cụ N. thuộc diện hộ nghèo, sống neo đơn. Người cháu duy nhất đi làm ăn xa, không kịp trở về khi nước lũ bất ngờ dâng cao. Phát hiện cụ trong tình trạng kiệt sức, lực lượng CSGT đã đưa cụ đến bệnh viện.

Tuy nhiên, do thời gian ngâm nước quá lâu và sức khỏe suy kiệt, cụ N. đã không qua khỏi. Sự ra đi của cụ để lại nỗi xót xa giữa những ngày lũ dữ đang vắt kiệt sức người dân vùng rốn lũ Đắk Lắk.