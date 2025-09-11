Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cụ bà U80 sống đơn thân ‘sốc’ với hóa đơn điện hơn 12 triệu đồng

  • Thứ năm, 11/9/2025 16:33 (GMT+7)
  • 13 phút trước

Sự việc xảy ra tại phường Mỹ Lộc, (Ninh Bình) khi cụ bà Nguyễn Thị Ninh (77 tuổi), bất ngờ nhận hóa đơn điện tháng 8 lên tới hơn 12 triệu đồng.

Hoa don dien 80 trieu anh 1

Điện bị rò ra dây viễn thông

Trong đơn khiếu nại, cụ Ninh cho biết, từ tháng 1 đến tháng 7, tiền điện sinh hoạt của gia đình dao động từ 235.000 đồng đến gần 1 triệu đồng/tháng. Đến tháng 8, hóa đơn bất ngờ tăng vọt lên 12 triệu đồng, trong khi thực tế chỉ có một mình cụ sinh sống, sử dụng điện cho thắp sáng, quạt, tủ lạnh và một số thiết bị cơ bản, không phát sinh thêm thiết bị tiêu thụ điện công suất lớn.

Liên quan đến sự việc, ngày 8/9, Tổ điện lực Mỹ Lộc đã có biên bản tiến hành kiểm tra và kết luận, sản lượng điện tăng bất thường (3.420 kWh) do đường dây sau công tơ bị rò điện ra dây viễn thông, dẫn tới tổn thất điện năng.

Đáng chú ý, theo phản ánh của gia đình, cuối tháng 7 đã từng xảy ra sự cố mất điện. Nhân viên điện lực có đến kiểm tra, phát hiện hiện tượng rò điện sau công tơ và đã ngắt aptomat, song không lập biên bản hay có văn bản thông báo. Vì vậy, gia đình không nắm được nguyên nhân để kịp thời xử lý.

Hoa don dien 80 trieu anh 2

Biên bản của Công ty Điện lực.

Trong đơn, cụ Ninh bày tỏ: “Tôi đã gần 80 tuổi, sống một mình, không có khả năng leo trèo để kiểm tra đường dây. Hóa đơn hơn 12 triệu đồng vượt quá khả năng chi trả của tôi. “Tôi tha thiết đề nghị Điện lực Nam Định và Tổ điện lực Mỹ Lộc xem xét lại hóa đơn và có văn bản trả lời sớm nhất”.

Để làm rõ nguyên nhân việc phát hiện rò rỉ điện nhưng chậm trễ trong xử lý, dẫn đến tiền điện tăng cao, gây thiệt hại cho người dân và Nhà nước, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn tính mạng, sáng 11/9, PV Tiền Phong đã liên hệ với ông Trần Đăng Sơn, Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình, nhưng chưa nhận được phản hồi.

https://tienphong.vn/cu-ba-u80-song-don-than-soc-voi-hoa-don-dien-hon-12-trieu-dong-vao-thang-82025-post1777244.tpo

Minh Đức/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Hóa đơn điện 80 triệu Ninh Bình Cụ bà U80 Hóa đơn 80 triệu Hóa đơn điện Nguyễn Thị Ninh Mỹ Lộc Ninh Bình

  • Ninh Bình

    Ninh Bình
    • Diện tích: 1.378,1 km²
    • Dân số: 927.000 người
    • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 6 huyện
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 229
    • Biển số xe: 35

