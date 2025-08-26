Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Dông lốc quét qua Ninh Bình, hất đổ loạt ôtô và nhà dân

  • Thứ ba, 26/8/2025 06:21 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trận dông lốc kéo dài khoảng 3-5 phút trên địa bàn phường Lý Thường Kiệt (Ninh Bình) khiến cụ bà 88 tuổi tử vong do tường sập đè trúng.

Khuya 25/8, trả lời Báo Điện tử VTC News, ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, địa bàn vừa xảy ra trận dông lốc mạnh khiến một người thiệt mạng.

Hiện trường ngôi nhà bị sập.

Trận dông lốc xảy ra vào khoảng 19h30 cùng ngày, trên địa bàn phường Lý Thường Kiệt (phường Thi Sơn, Kim Bảng, Hà Nam cũ). Cơn lốc kéo dài khoảng 3-5 phút, chạy dọc khu phố khoảng 700 m.

Theo báo cáo ban đầu từ chính quyền địa phương, vụ việc khiến cụ bà 88 tuổi thiệt mạng do bị tường đổ trúng. Ngoài ra, nhiều nhà cửa bị hư hại, cây cối gãy đổ.

Khu phố ở phường Lý Thường Kiệt tan hoang sau trận dông lốc.

Tối cùng ngày, mạng xã hội chia sẻ nhiều hình ảnh thiệt hại sau dông lốc ở tỉnh Ninh Bình. Theo người dân, trận dông lốc bất ngờ quét qua khiến cả khu phố tan hoang, biển quảng cáo bị gió giật tung, ngoài đường cây cối đổ ngổn ngang. Thậm chí, nhiều ôtô cũng bị dông lốc thổi lật ngửa la liệt trên đường.

Lực lượng chức năng địa phương đang phối hợp cùng người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả và thống kê thiệt hại.

Một số hình ảnh dông lốc gây thiệt hại tại phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình:

Ngôi nhà bị dông lốc kéo sập một phần. Ảnh: FB.
Nhiều biển quảng cáo bị cơn lốc xé toạc. Ảnh: FB.
Hình ảnh khu phố sau khi cơn dông quét qua. Ảnh: FB.
Hàng loạt ôtô bị gió lốc quật lật nghiêng. Ảnh: FB.
Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

  • Ninh Bình

    Ninh Bình
    • Diện tích: 1.378,1 km²
    • Dân số: 927.000 người
    • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 6 huyện
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 229
    • Biển số xe: 35

