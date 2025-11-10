Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Conte nguy cơ bị Napoli sa thải

Napoli đứng trước cơn bão lớn khi HLV Antonio Conte chuẩn bị có cuộc họp khẩn với ban lãnh đạo đội bóng sau thất bại 0-2 trước Bologna đêm 9/11.

Hai bàn thắng của Thijs Dallinga và John Lucumì trong hiệp hai khiến nhà đương kim vô địch Serie A mất ngôi đầu bảng, đồng thời đánh dấu trận thứ 5 Napoli thất bại trên mọi đấu trường mùa này và trận thứ 3 liên tiếp không ghi bàn.

Theo nhà báo Italy Matteo Moretto, Conte sẽ có cuộc gặp mặt trực tiếp với ban lãnh đạo để bàn chuyện tương lai, khi vị trí của ông tại Napoli trở nên bất ổn. "Conte có thể chia tay Napoli sau cuộc gặp", Daily Mail viết.

Sau trận thua Bologna, Conte tỏ ra thất vọng: "Nếu thua 5 trận, điều đó có nghĩa mọi thứ đang đi sai hướng. Tôi không muốn đi cùng một người đã 'chết', tôi sẽ chịu trách nhiệm đầu tiên. Chúng tôi cần tìm lại tinh thần, trái tim và sự quyết liệt. Không phải ai cũng đang nghĩ cho tập thể, nhiều người chỉ chăm chăm lo chuyện của mình".

Khủng hoảng của Napoli nối dài sau phát biểu hồi cuối tháng 10, khi Conte gọi kỳ chuyển nhượng mùa hè là một sai lầm. Napoli đưa về 9 tân binh, trong đó có Kevin De Bruyne và Rasmus Hojlund, nhưng đội hình chưa đạt được sự cân bằng.

Hojlund khởi đầu ấn tượng nhưng từ đầu tháng 10 chưa ghi bàn, thậm chí trận gặp Bologna không có cú sút trúng đích nào. Tuy vậy, Conte vẫn chọn tiền đạo 22 tuổi là điểm sáng: "Có thể cậu ấy là người chơi tốt nhất trận, giữ bóng, tấn công sâu và gây khó khăn cho đối thủ".

Napoli hiện tụt xuống thứ 4 trên BXH Serie A. Áp lực đối với Conte chưa bao giờ lớn như lúc này.

