Hojlund quá tệ

Tiền đạo Rasmus Hojlund tiếp tục chơi mờ nhạt trong thất bại 0-2 của Napoli trước Bologna thuộc vòng 11 Serie A hôm 9/11.

Hojlund không ghi bàn hay kiến tạo trong 4 trận gần nhất.

Sau khởi đầu mùa giải bùng nổ, Napoli của HLV Antonio Conte dần đánh mất phong độ. Việc hai ngôi sao tấn công Romelu Lukaku và Kevin De Bruyne đồng loạt chấn thương khiến Conte buộc phải trông chờ vào Hojlund ở vị trí trung phong. Nhưng cầu thủ người Đan Mạch không thể đáp lại kỳ vọng.

Trận thua Bologna phơi bày tất cả hạn chế của Hojlund. Anh thua tới 13 pha tranh chấp, mất bóng 12 lần, không có nổi cú sút trúng đích, và không hoàn thành bất kỳ đường chuyền nào. Sofa Score chấm Hojlund 5,8 điểm, thấp hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trên sân.

Tính rộng ra, Hojlund không ghi bàn kể từ ngày 5/10, chuỗi tịt ngòi kéo dài khiến áp lực càng đè nặng lên vai anh. Trận hòa Eintracht Frankfurt 0-0 ở Champions League hôm 5/11, anh có cơ hội ấn định chiến thắng nhưng dứt điểm thẳng vào tay thủ môn. Đây là hình ảnh thường thấy của Hojlund ở MU.

Bản hợp đồng của Hojlund với Napoli có điều khoản mua đứt trị giá 38 triệu bảng vào mùa hè tới, nếu đội bóng miền Nam Italy giành vé dự Champions League. Tuy nhiên, với phong độ hiện tại của tiền đạo 22 tuổi, điều đó có thể trở nên xa vời.

Thất bại trước Bologna khiến Napoli rơi xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Serie A, trong bối cảnh cuộc đua vô địch trở nên gay cấn khi chỉ 6 điểm cách biệt giữa 7 đội dẫn đầu. Với Conte, việc giúp Hojlund tìm lại bản năng ghi bàn có thể là chìa khóa cho cả mùa giải.