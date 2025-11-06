Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Công việc của Messi sau khi giải nghệ

  • Thứ năm, 6/11/2025 18:22 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Huyền thoại Lionel Messi bắt đầu nghĩ đến cuộc sống sau bóng đá và muốn dấn thân vào lĩnh vực kinh doanh.

Messi sẵn sàng chuyển hướng sang kinh doanh sau khi giải nghệ.

Trong buổi phát biểu tại American Business Forum ở Miami hôm 5/11, Leo thừa nhận: "Tôi có một sự nghiệp dài, và vẫn đang tiếp tục nhưng đúng là dạo gần đây, tôi bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến những thứ nằm ngoài bóng đá – những điều có thể làm trong tương lai. Bóng đá có giới hạn, và đến một lúc nào đó, sự nghiệp của bạn buộc phải khép lại".

Siêu sao người Argentina mới gia hạn hợp đồng đến hết mùa 2028, đồng nghĩa anh có thể chơi bóng tới năm 42 tuổi. Dẫu vậy, Messi khẳng định mục tiêu trước mắt là World Cup 2026. Anh muốn khép lại sự nghiệp quốc tế huy hoàng cùng Argentina ở giải đấu tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico.

Chủ nhân 8 Quả bóng vàng cho biết anh bắt đầu nghĩ về tương lai sau khi treo giày: "Tôi đang bắt đầu suy nghĩ xem mình có thể làm gì sau đó. Thế giới kinh doanh là thứ khiến tôi tò mò và thích thú. Tôi muốn học hỏi, muốn hiểu thêm về nó. Tôi vẫn còn rất mới trong lĩnh vực này, và có thể nói, đây là khởi đầu cho hành trình mới của tôi".

Messi từng chinh phục mọi danh hiệu cao quý nhất cấp CLB lẫn đội tuyển. Và có vẻ như cựu sao Barcelona đã sẵn sàng cho một chương mới trong cuộc đời, từ huyền thoại sân cỏ đến doanh nhân tương lai.

Galatasaray muốn mượn Messi trong ba tháng

Một tin chấn động vừa được tờ Fotomac của Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ: Galatasaray đang muốn ký hợp đồng mượn Lionel Messi trong ba tháng, quãng thời gian giải MLS tạm nghỉ.

14 giờ trước

Ronaldo: 'Messi không giỏi hơn tôi'

Cuộc đối thoại giữa Cristiano Ronaldo và nhà báo Piers Morgan lại khiến thế giới bóng đá xôn xao, khi siêu sao người Bồ Đào Nha bác bỏ ý kiến cho rằng Lionel Messi hay hơn mình.

05:19 4/11/2025

Barca của Flick ghi bàn như lên đồng

Hansi Flick bước sang mùa thứ hai và Barcelona đã thay da đổi thịt. Không Messi, không tiki-taka, nhưng đội bóng xứ Catalonia vẫn ghi bàn ào ạt.

11:00 3/11/2025

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Duy Luân

Messi kinh doanh Lionel Messi Messi Inter Miami kinh doanh

    Đọc tiếp

    Messi dap tra Ronaldo: 'World Cup moi la dinh cao' hinh anh

    Messi đáp trả Ronaldo: 'World Cup mới là đỉnh cao'

    49 phút trước 18:47 6/11/2025

    0

    Lionel Messi phản hồi phát biểu gây tranh cãi của Cristiano Ronaldo khi cho rằng việc giành World Cup "không quá quan trọng" và "không định nghĩa di sản" của anh trong bóng đá.

    Real Madrid ban dut Vinicius Jr? hinh anh

    Real Madrid bán đứt Vinicius Jr?

    51 phút trước 18:44 6/11/2025

    0

    Tờ Bild gây chấn động khi khẳng định Real Madrid quyết định rao bán Vinicius Jr ngay trong kỳ chuyển nhượng hè 2026, sau loạt rắc rối liên quan đến thái độ và hành vi của tiền đạo này.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý