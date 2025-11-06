Công việc của Messi sau khi giải nghệ

Huyền thoại Lionel Messi bắt đầu nghĩ đến cuộc sống sau bóng đá và muốn dấn thân vào lĩnh vực kinh doanh.

Messi sẵn sàng chuyển hướng sang kinh doanh sau khi giải nghệ.

Trong buổi phát biểu tại American Business Forum ở Miami hôm 5/11, Leo thừa nhận: "Tôi có một sự nghiệp dài, và vẫn đang tiếp tục nhưng đúng là dạo gần đây, tôi bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến những thứ nằm ngoài bóng đá – những điều có thể làm trong tương lai. Bóng đá có giới hạn, và đến một lúc nào đó, sự nghiệp của bạn buộc phải khép lại".

Siêu sao người Argentina mới gia hạn hợp đồng đến hết mùa 2028, đồng nghĩa anh có thể chơi bóng tới năm 42 tuổi. Dẫu vậy, Messi khẳng định mục tiêu trước mắt là World Cup 2026. Anh muốn khép lại sự nghiệp quốc tế huy hoàng cùng Argentina ở giải đấu tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico.

Chủ nhân 8 Quả bóng vàng cho biết anh bắt đầu nghĩ về tương lai sau khi treo giày: "Tôi đang bắt đầu suy nghĩ xem mình có thể làm gì sau đó. Thế giới kinh doanh là thứ khiến tôi tò mò và thích thú. Tôi muốn học hỏi, muốn hiểu thêm về nó. Tôi vẫn còn rất mới trong lĩnh vực này, và có thể nói, đây là khởi đầu cho hành trình mới của tôi".

Messi từng chinh phục mọi danh hiệu cao quý nhất cấp CLB lẫn đội tuyển. Và có vẻ như cựu sao Barcelona đã sẵn sàng cho một chương mới trong cuộc đời, từ huyền thoại sân cỏ đến doanh nhân tương lai.