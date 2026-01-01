Công ty con gái tỷ phú Trần Bá Dương làm 'phó tổng' hút 2.200 tỷ đồng

Thiso vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu trị giá 2.200 tỷ đồng. Bà Trần Viên Ngọc Oanh - con gái tỷ phú Trần Bá Dương - hiện giữ chức Phó tổng giám đốc tại đây.

Thiso hiện quản lý mảng thương mại dịch vụ của Tập đoàn Thaco với hệ thống trung tâm thương mại Thiso Mall và chuỗi đại siêu thị Emart tại Việt Nam. Ảnh: Thaco.

Theo thông tin công bố, ngày 23/12/2025, CTCP Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Thiso đã hoàn tất việc phát hành lô trái phiếu mang mã STI12501 với tổng khối lượng 22.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành đạt 2.200 tỷ đồng .

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 23/12/2028. Lãi suất cố định 8%/năm trong kỳ tính lãi đầu tiên. Từ các kỳ tiếp theo, lãi suất được xác định theo cơ chế thả nổi, bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3,825%/năm.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản. CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) đóng vai trò là tổ chức lưu ký, đăng ký trái phiếu và các tổ chức liên quan. Đáng chú ý, lô trái phiếu này được Tập đoàn Thaco bảo lãnh thanh toán.

Thiso là doanh nghiệp nằm trong hệ sinh thái của Thaco, được tập đoàn này thành lập vào năm 2020 với định hướng đầu tư và phát triển đa dạng các loại hình kinh doanh trong lĩnh vực thương mại dịch vụ.

Hoạt động của Thiso tập trung vào việc hợp tác nhượng quyền, liên doanh, liên kết với các đối tác sở hữu thương hiệu, đồng thời tự đầu tư phát triển các mô hình kinh doanh thương mại, bán lẻ.

Doanh nghiệp này có trụ sở chính đặt tại số 10 đường Mai Chí Thọ, phường An Khánh, TP.HCM. Trong quá trình mở rộng hoạt động, Thiso đã thực hiện thương vụ thâu tóm chuỗi siêu thị Emart của Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam.

Tính đến thời điểm hiện tại, hệ thống bán lẻ của Thiso gồm hai trung tâm thương mại Thiso Mall Sala và Thiso Mall Trường Chinh - Phan Huy Ích tại TP.HCM, cùng chuỗi siêu thị Emart. Doanh nghiệp đang đồng thời sở hữu một số quỹ đất tại Hà Nội, sẵn sàng mở rộng trong thời gian tới.

Về quy mô vốn, Thiso hiện có vốn điều lệ 2.700 tỷ đồng . Cơ cấu cổ đông của công ty gồm ba cổ đông chính, trong đó Thaco nắm giữ 77,5% vốn điều lệ, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trần Oanh sở hữu 17,5% vốn, và ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Thaco - trực tiếp nắm giữ 5% vốn điều lệ.

Đáng chú ý, ông Trần Bá Dương hiện đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của Thiso. Bên cạnh đó, bà Trần Viên Ngọc Oanh, con gái ông Dương, đang đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc thường trực và phụ trách lĩnh vực thương mại, vận hành bán lẻ tại doanh nghiệp này.