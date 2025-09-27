Công ty bầu Đức hoàn tất hoán đổi nợ

Hoàng Anh Gia Lai vừa hoàn tất phát hành 210 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ 2.520 tỷ đồng, qua đó tăng vốn điều lệ lên gần 12.675 tỷ đồng.

Hoàng Anh Gia Lai hoán đổi nợ sang cổ phiếu và phân phối cho 6 chủ nợ. Ảnh: HAG.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) vừa công bố nghị quyết về kết quả phân phối cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ.

Theo đó, doanh nghiệp hoàn tất phân phối 210 triệu cổ phiếu cho 6 chủ nợ trong đợt phát hành ngày 25/9, tương ứng giá trị hoán đổi 2.520 tỷ đồng. Thời điểm chuyển giao cổ phiếu dự kiến diễn ra trong tháng 10.

Giá phát hành được ấn định ở mức 12.000 đồng/cổ phiếu, theo tỷ lệ 12.000:1, tức 12.000 đồng nợ sẽ được quy đổi thành 1 cổ phiếu HAG mới. Toàn bộ lượng cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành.

Sau giao dịch, vốn điều lệ HAGL tăng từ gần 10.574,7 tỷ đồng lên gần 12.674,7 tỷ đồng . Doanh nghiệp cũng công bố danh sách chủ nợ nhận phân bổ cổ phiếu, gồm một tổ chức và 5 cá nhân.

Trong đó, CTCP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt được phân phối hơn 60,06 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ 720,72 tỷ đồng . Các cá nhân còn lại gồm bà Nguyễn Thị Đào (39,9 triệu cổ phiếu), ông Hồ Phúc Trường (49,9 triệu), ông Nguyễn Đức Trung (49,9 triệu), ông Phan Công Danh (5 triệu) và ông Nguyễn Anh Thảo (5 triệu). Nhóm này sau hoán đổi sẽ nắm giữ tổng cộng 16,65% vốn điều lệ HAGL.

Việc phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ diễn ra trong bối cảnh công ty đang chịu sức ép lớn từ nợ vay. Báo cáo tài chính hợp nhất đến ngày 30/6 cho thấy tổng nợ phải trả của HAGL ở mức 15.630 tỷ đồng , gấp 1,5 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay tài chính chiếm tới 9.320 tỷ đồng .

Chi phí lãi vay riêng trong 6 tháng đầu năm đã lên tới 360 tỷ đồng, bình quân khoảng 2 tỷ đồng mỗi ngày. Đợt hoán đổi này vì vậy được kỳ vọng sẽ giảm đáng kể gánh nặng chi phí tài chính cho doanh nghiệp của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức.