Công an sẽ điều tra tài khoản ngân hàng liên quan các giao dịch này

Cơ quan công an cảnh báo người dân không cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng để nhận, chuyển tiền hộ người lạ, nếu có liên quan giao dịch phạm pháp có thể bị xác minh, điều tra.

Công an khuyến cáo người dân không mở tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của người lạ để nhận tiền, chuyển tiền, thực hiện các giao dịch không rõ mục đích. Ảnh: Nam Khánh.

Cơ quan Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết trong thời gian gần đây, tình trạng mua, thuê, mượn tài khoản ngân hàng để phục vụ các hoạt động vi phạm pháp luật có chiều hướng diễn biến phức tạp. Đây là thủ đoạn được các đối tượng sử dụng nhằm che giấu danh tính, luân chuyển dòng tiền và gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết của cơ quan chức năng.

Các đối tượng thường tiếp cận học sinh, sinh viên, người lao động hoặc những người có nhu cầu kiếm thêm thu nhập thông qua mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến. Với những lời mời như “cho thuê tài khoản ngân hàng nhận tiền hoa hồng”, “mở tài khoản hộ”, “bán tài khoản giá cao” hay “chỉ cần cung cấp tài khoản, không cần làm gì”, chúng đưa ra tiền hoặc lợi ích vật chất để dụ dỗ người dân cung cấp thông tin tài khoản, thẻ ngân hàng, mã OTP hoặc giao quyền sử dụng tài khoản.

Việc mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các tài khoản này có thể bị sử dụng để nhận, chuyển tiền liên quan đến các vụ lừa đảo, đánh bạc, rửa tiền và những hành vi vi phạm pháp luật khác. Khi đó, chủ tài khoản có thể bị cơ quan chức năng xác minh, làm rõ và phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật nếu có hành vi vi phạm hoặc tiếp tay cho hoạt động phạm pháp.

Đáng chú ý, các đối tượng thường trấn an người dân bằng những lời quảng cáo như “chỉ đứng tên tài khoản”, “không liên quan đến giao dịch”, “không phải chịu trách nhiệm nếu có vấn đề” hoặc “đã có người đứng ra lo liệu”. Đây là những lời dụ dỗ nhằm khiến người dân chủ quan, che giấu mục đích thực sự của việc mua, thuê tài khoản ngân hàng.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã xác minh, xử phạt hành chính 2 đối tượng có hành vi mua bán tài khoản ngân hàng để phục vụ hoạt động đánh bạc trên không gian mạng.

Trước tình trạng trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng hoặc các phương tiện thanh toán cho người khác. Người dân cũng không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, thông tin thẻ, thông tin định danh hay dữ liệu bảo mật ngân hàng cho bất kỳ ai.

Cơ quan công an lưu ý người dân không mở tài khoản theo yêu cầu của người lạ để nhận, chuyển tiền hoặc thực hiện các giao dịch không rõ mục đích; không nhận chuyển tiền hộ người không quen biết chỉ vì lợi ích trước mắt.

Khi phát hiện tài khoản có giao dịch bất thường hoặc nghi bị sử dụng trái phép, người dân cần liên hệ ngay với ngân hàng để được hỗ trợ, đồng thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất. Trường hợp nhận được lời mời mua, thuê tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội, người dân nên lưu giữ thông tin liên quan và cung cấp cho cơ quan công an để phục vụ xác minh, xử lý.

Mỗi tài khoản ngân hàng gắn với thông tin định danh của một cá nhân. Vì vậy, người dân cần cảnh giác trước những lời mời chào nhận tiền hoa hồng, tuyệt đối không giao tài khoản cho người khác sử dụng, dù được hứa hẹn trả tiền hoặc lợi ích vật chất.