Ngân hàng thông báo sẽ phong tỏa tài khoản với các trường hợp này

Ngân hàng có thể phong tỏa, từ chối thanh toán hoặc truy đòi tiền trong trường hợp phát hiện giao dịch gian lận, sai phạm hoặc phát sinh khiếu nại.

Quy định mới cho phép ACB chủ động thu hồi khoản phải trả nếu đơn vị kinh doanh không hoàn trả đầy đủ, đúng hạn theo thỏa thuận. Ảnh: ACB.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa ban hành Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ QR Pay (QR thanh toán), có hiệu lực từ ngày 28/8. Quy định này áp dụng với các tổ chức, cá nhân đăng ký tư cách Đơn vị chấp nhận thanh toán (ĐVCNTT) và sử dụng dịch vụ QR Pay của ngân hàng.

Theo điều khoản mới, trong một số trường hợp, ACB có quyền phong tỏa tài khoản của ĐVCNTT đối với phần nghĩa vụ thanh toán tương ứng. Ngân hàng cũng có thể từ chối thanh toán hoặc truy đòi một phần hoặc toàn bộ số tiền đã tạm ứng.

Một trong các trường hợp được ngân hàng quy định là khi giao dịch bị ngân hàng nghi ngờ có dấu hiệu gian lận, giả mạo hoặc là giao dịch thanh toán khống.

Quy định cũng áp dụng nếu ĐVCNTT có hành vi gian lận, giả mạo giao dịch hoặc không tuân thủ các điều khoản trong hợp đồng, bản đăng ký sử dụng dịch vụ và các quy định khác đã được ACB thông báo bằng văn bản.

Các giao dịch không có hóa đơn hoặc có hóa đơn không hợp lệ theo hợp đồng và quy định pháp luật cũng thuộc nhóm trường hợp được ngân hàng xem xét áp dụng quyền phong tỏa, từ chối thanh toán hoặc truy đòi.

Ngoài ra, ACB có thể áp dụng các biện pháp này với giao dịch phát sinh khiếu nại, tra soát từ người mua hàng hoặc tổ chức phát hành thẻ khi đơn vị chấp nhận thanh toán không cung cấp đầy đủ chứng từ, bằng chứng cho thấy hàng hóa, dịch vụ đã được cung cấp.

Trường hợp người mua từ chối hàng hóa, dịch vụ do giao dịch không được thực hiện đúng thỏa thuận với đơn vị chấp nhận thanh toán cũng được đưa vào danh sách.

Một số trường hợp khác gồm ĐVCNTT yêu cầu thanh toán cho giao dịch do bên thứ ba cung ứng hoặc thực hiện; ACB ghi Có nhầm, thừa vào tài khoản do lỗi kỹ thuật, hệ thống hoặc xử lý giao dịch; hoặc tổ chức chuyển mạch, thanh toán từ chối thanh toán.

Đáng chú ý, nếu phát sinh nghĩa vụ hoàn trả nhưng đơn vị kinh doanh không thực hiện đầy đủ, đúng hạn, ACB có quyền chủ động trích tiền từ các tài khoản thanh toán hoặc sổ tiết kiệm của đơn vị này mở tại hệ thống ACB để thu hồi khoản phải hoàn trả.

Theo điều khoản mới, ĐVCNTT có trách nhiệm lưu trữ toàn bộ hóa đơn, chứng từ liên quan đến giao dịch trong thời hạn 36 tháng.

Khi ACB yêu cầu kiểm tra, đơn vị phải cung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng từ trong vòng 3 ngày làm việc. Trường hợp không cung cấp đúng thời hạn, ngân hàng có thể thực hiện quyền truy đòi đối với khoản tiền đã ghi Có theo các điều kiện được quy định.

Quy định này được đặt trong bối cảnh ACB cung cấp các giải pháp thanh toán QR cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Trên website, ngân hàng cho biết giải pháp QR Code động dành cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh có tài khoản thanh toán tại ACB và có nhu cầu sử dụng dịch vụ thu hộ qua phương thức QR Code động.

ACB cho biết mã QR động được tạo theo từng đơn hàng, chứa thông tin thanh toán và tài khoản thụ hưởng của doanh nghiệp. Hệ thống cũng hỗ trợ cập nhật trạng thái thanh toán và đối soát giao dịch.

Do đó, các quy định mới về phong tỏa và truy đòi không phải chính sách áp dụng đại trà với mọi khách hàng cá nhân có tài khoản tại ACB. Đối tượng được đề cập là các tổ chức, cá nhân đã đăng ký làm ĐVCNTT và sử dụng dịch vụ QR Pay của ngân hàng.