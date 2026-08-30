Cho thuê, mượn, tặng tài khoản ngân hàng có thể bị phạt tới 10 triệu

Chính phủ quy định phạt 5-10 triệu đồng đối với hành vi bán, cho thuê, cho mượn hoặc tặng tài khoản ngân hàng và các tài khoản có chức năng giao dịch tài chính.

Tài khoản ngân hàng được quản lý chặt hơn, với nhiều hành vi liên quan đến mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản bị xử phạt theo quy định mới. Ảnh: Nam Khánh.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 330/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong đó quy định mức phạt đối với hành vi bán, cho thuê, cho mượn hoặc tặng tài khoản ngân hàng và các tài khoản có chức năng giao dịch tài chính. Nghị định có hiệu lực từ ngày 19/8.

Quy định tại Điều 14 về xử phạt vi phạm quy định phòng, chống hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để xâm phạm trật tự quản lý kinh tế nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nêu rõ cá nhân có hành vi bán, cho thuê, cho mượn hoặc tặng cho thông tin tài khoản số của mình có thể bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng.

Nhóm tài khoản này bao gồm tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng, ví điện tử, tài khoản tiền di động, tài khoản chứng khoán, tài khoản giao dịch, bảo hiểm, thuế và các tài khoản số khác có chức năng giao dịch tài chính.

Nghị định cũng quy định mức phạt 10-20 triệu đồng đối với hành vi sử dụng danh tính giả, giấy tờ hoặc hồ sơ giả, hoặc sử dụng trái phép thông tin của người khác để thành lập doanh nghiệp, thiết lập hoặc đăng ký các loại tài khoản có chức năng giao dịch tài chính nêu trên, nếu hành vi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mức phạt tương tự được áp dụng đối với hành vi sử dụng tài khoản số có chức năng giao dịch tài chính làm công cụ trung gian để giao dịch, nhận, chuyển tiền, thanh toán cho người thụ hưởng khác, trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Các hành vi thuê, cho thuê, cung cấp hoặc sử dụng dịch vụ nhận tin nhắn, cuộc gọi hay hình thức khác để xác thực thông tin, định danh tài khoản số có chức năng giao dịch tài chính, khi không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, cũng thuộc nhóm bị xử phạt 10-20 triệu đồng.

Ngoài ra, hành vi sử dụng tài khoản số để mua bán, giao dịch hoặc quy đổi trái phép ngoại tệ cũng bị áp dụng mức phạt này.

Đáng chú ý, Nghị định 330 quy định mức phạt 70-100 triệu đồng đối với hành vi mở tài khoản số không đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật hoặc duy trì tài khoản số có chức năng giao dịch tài chính bằng thông tin định danh giả mạo, không có thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc cơ sở dữ liệu về tổ chức, doanh nghiệp.

Nhóm tài khoản này bao gồm tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng, tài khoản ví điện tử, tài khoản tiền di động, tài khoản chứng khoán, tài khoản giao dịch và các loại tài khoản số khác có chức năng giao dịch tài chính và mở tài khoản số cho người trong danh sách bị cấm mở và sử dụng tài khoản số.