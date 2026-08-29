Ngân hàng của gia tộc Madam Pang thua lỗ nghìn tỷ ở Việt Nam

Dù quy mô tài sản và dư nợ cho vay tăng hàng chục lần, chi nhánh TP.HCM của ngân hàng gia tộc Madam Pang vẫn ghi nhận năm thứ 5 liên tiếp kinh doanh thua lỗ.

Bà Nualphan Lamsam (Madam Pang), thế hệ thứ 5 của gia tộc Lamsam. Ảnh: FBNV.

Theo báo cáo tài chính năm 2025, Ngân hàng Kasikornbank (KBank) chi nhánh TP.HCM đã ghi nhận khoản lỗ trước thuế hơn 315 tỷ đồng . Dù khoản lỗ này đã giảm 25% so với mức thua lỗ kỷ lục 422 tỷ đồng của năm 2024, chi nhánh ngân hàng này vẫn chưa thể ngắt chuỗi thua lỗ kể từ khi chính thức đi vào hoạt động tại thị trường Việt Nam.

Nguyên nhân cốt lõi khiến KBank tiếp tục chìm trong thua lỗ đến từ áp lực chi phí quá lớn, vượt xa nguồn thu từ hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Trong năm 2025, thu nhập lãi thuần của ngân hàng này chỉ đạt khoảng 378 tỷ đồng . Con số này không đủ bù đắp khoản chi phí hoạt động lên tới 591 tỷ và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng ở mức 120 tỷ đồng .

Nhìn lại giai đoạn từ năm 2021 đến 2025, mức lỗ trước thuế của chi nhánh ngân hàng này đã tăng vọt từ 46 tỷ lên 55 tỷ đồng vào năm 2022, chạm 178 tỷ đồng năm 2023 rồi đạt kỷ lục vào năm 2024.

Tính chung cả 5 năm, tổng khoản lỗ trước thuế lũy kế của KBank đã chạm mốc 1.016 tỷ đồng .

KBANK LIÊN TỤC BÁO LỖ

Nhãn 2021 2022 2023 2024 2025 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng -46 -55 -178 -422 -315

Trái ngược với bức tranh lợi nhuận ảm đạm, quy mô hoạt động của KBank tại Việt Nam lại liên tục mở rộng mạnh mẽ.

Thống kê qua các năm cho thấy tổng tài sản của ngân hàng đã tăng từ 2.529 tỷ đồng năm 2021 lên 24.353 tỷ đồng vào cuối năm 2025, tương đương mức tăng gần 10 lần.

Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng tới hơn 21 lần, đạt khoảng 13.790 tỷ đồng . Đặc biệt, chỉ tiêu tiền gửi khách hàng cũng ghi nhận mức nhảy vọt từ 22 tỷ đồng lên 5.541 tỷ, tức gấp tới 252 lần chỉ trong 5 năm. Điều này cho thấy ngân hàng vẫn đang tăng trưởng quy mô tài sản nhanh ở thị trường Việt Nam.

Trước đó, lãnh đạo KBank từng công bố chiến lược phân bổ hơn 1,02 tỷ USD vốn đầu tư đến năm 2027 vào Việt Nam theo mô hình "kiềng ba chân", bao gồm 735 triệu USD cho hoạt động ngân hàng, 336 triệu USD cho quỹ đầu tư mạo hiểm KVision và 7 triệu USD dành riêng cho công ty công nghệ KBTG.

KBank là thương hiệu gắn liền với gia tộc Lamsam của Thái Lan, những người sáng lập nên Kasikornbank với tổng tài sản khoảng 100 tỷ USD . Một trong những thành viên nổi tiếng nhất của dòng họ này hiện nay là bà Nualphan Lamsam (hay còn được biết đến với tên gọi Madam Pang).

Bà cũng là gương mặt quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi là nữ Chủ tịch đầu tiên của Hiệp hội Bóng đá Thái Lan và nhiều lần xuất hiện trong các cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá Việt Nam - Thái Lan.