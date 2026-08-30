'Ông lớn' ngân hàng đóng cửa hơn 130 phòng giao dịch

VietinBank tiếp tục thu hẹp mạng lưới trong nửa đầu năm 2026, với 23 phòng giao dịch dừng hoạt động. Tính từ năm 2023 đến nay, "ông lớn" này đã đóng cửa hơn 130 phòng giao dịch.

Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2026 đã soát xét, VietinBank tiếp tục thu hẹp mạng lưới giao dịch trong nửa đầu năm nay, trong khi quy mô nhân sự gần như không thay đổi đáng kể. Động thái này nằm trong quá trình tái cơ cấu hệ thống, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao năng suất lao động của ngân hàng.

Cụ thể, tại ngày 30/6, VietinBank có 157 chi nhánh và 822 phòng giao dịch. Trước đó, tại thời điểm cuối năm 2025, VietinBank có 157 chi nhánh và 845 phòng giao dịch. Như vậy, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, số chi nhánh của ngân hàng không thay đổi nhưng số phòng giao dịch giảm 23 điểm, tương đương mức giảm khoảng 3% số phòng giao dịch so với đầu kỳ.

Động thái này nối dài chuỗi đẩy mạnh thu gọn mạng lưới của VietinBank. Bởi riêng trong năm 2025, ngân hàng đã dừng hoạt động 108 phòng giao dịch. Nếu tính từ năm 2023 đến nay, tổng số phòng giao dịch VietinBank đã chấm dứt hoạt động lên hơn 130 điểm.

Việc cắt giảm hàng trăm điểm giao dịch trong thời gian qua không đi kèm với sự sụt giảm tương ứng về quy mô nhân sự.

Cuối tháng 6, tổng số cán bộ, nhân viên của VietinBank và các công ty con là 24.490 người, giảm 93 người so với cuối năm 2025. Tính riêng năm 2025, quy mô nhân sự của ngân hàng cũng chỉ giảm khoảng 200 người.

Như vậy, trong khi số lượng phòng giao dịch giảm mạnh, lực lượng lao động của VietinBank chỉ biến động ở mức tương đối nhỏ.

Việc tinh gọn mạng lưới được VietinBank thực hiện trong bối cảnh hoạt động ngân hàng ngày càng dịch chuyển lên nền tảng số. Khi khách hàng thực hiện ngày càng nhiều giao dịch thông qua ứng dụng và các kênh ngân hàng điện tử, vai trò của các điểm giao dịch vật lý có xu hướng thay đổi, đặc biệt tại những khu vực có mật độ giao dịch thấp hoặc có sự trùng lặp về địa bàn phục vụ.

Trước đó, VietinBank cho biết ngân hàng đã rà soát hiệu quả hoạt động của nhiều đơn vị để tái cơ cấu bộ máy theo hướng tinh gọn, tập trung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh và xử lý nợ. Những bộ phận có chức năng tương đồng hoặc hoạt động chưa hiệu quả được sắp xếp, sáp nhập nhằm giảm các đầu mối trung gian.

Quá trình tái cơ cấu được triển khai trên phạm vi toàn hệ thống, từ hội sở chính tới các chi nhánh và phòng giao dịch. Tại hội sở chính, VietinBank đã sắp xếp lại 3 khối cùng 29 đơn vị cấp phòng, ban nhằm hạn chế sự chồng chéo trong vận hành. Sau quá trình này, ngân hàng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào các quy trình nghiệp vụ, qua đó tối ưu nguồn lực và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Ở cấp chi nhánh, một số bộ phận như kế toán, kho quỹ, tổ chức - tổng hợp được hợp nhất, qua đó tinh giản bộ máy hỗ trợ và tạo điều kiện chuyển dịch nhân sự sang các mảng kinh doanh. Trong bối cảnh đó, việc đóng cửa một số phòng giao dịch được xem là một phần trong lộ trình chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả vận hành của ngân hàng.

Xu hướng tinh gọn mạng lưới cũng xuất hiện tại nhiều ngân hàng quốc doanh khác, trong bối cảnh toàn ngành đẩy mạnh số hóa và tối ưu chi phí vận hành. Tại Agribank, trong 6 tháng đầu năm 2026, ngân hàng đã đóng cửa 1 chi nhánh loại I, 19 chi nhánh loại II và 2 phòng giao dịch. Đến cuối quý II, mạng lưới của Agribank còn 158 chi nhánh loại I, 758 chi nhánh loại II và 1.276 phòng giao dịch.

Trước đó, trong năm 2025, Agribank giảm 6 chi nhánh loại I, đồng thời tăng 4 chi nhánh loại II và cắt giảm 6 phòng giao dịch trên toàn hệ thống.

Tại BIDV, cuối năm 2025 ngân hàng có 175 chi nhánh và 928 phòng giao dịch, giảm 6 chi nhánh so với năm 2024.

Trong khi đó, Sacombank đến cuối tháng 6 vừa qua có 109 chi nhánh và 426 phòng giao dịch, giảm 11 phòng giao dịch so với năm 2024 và giảm 17 điểm so với năm 2023.