Tổng công ty Điện lực miền Nam vừa phát thông báo khẩn

EVNSPC thông báo khẩn về tình trạng mạo danh trang web và ứng dụng chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp nhằm phát tán mã độc, chiếm đoạt tài khoản ngân hàng của khách hàng.

Theo Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), website giả mạo tại địa chỉ evnquocgia(.)com đang cố tình sao chép giao diện, hình ảnh, logo và nhãn hiệu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Trang web này chứa các nút tải ứng dụng giả mạo huy hiệu Google Play và App Store nhằm lừa đảo người dùng tải về file ứng dụng giả mạo tên "CSKH EVNSPC".

Trang web giả mạo thương hiệu, dụ khách hàng cài đặt ứng dụng CSKH để chiếm đoạt tài khoản ngân hàng. Ảnh: EVNSPC.

EVNSPC khẳng định đây không phải là ứng dụng của doanh nghiệp và không có chức năng tra cứu tiền điện.

"Ứng dụng giả mạo này phát tán mã độc nhằm tự động đọc và lấy cắp tin nhắn chứa mã xác thực OTP; ​phủ giao diện giả mạo lên các ứng dụng ngân hàng để chiếm đoạt thông tin đăng nhập; ​quay lén màn hình, ghi âm và chiếm quyền điều khiển điện thoại từ xa để rút tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân", EVNSPC cảnh báo.

Qua đó, doanh nghiệp khuyến cáo khách hàng không truy cập website evnquocgia(.)com và không tải hay cài đặt bất kỳ file APK nào từ các đường link lạ ngoài cửa hàng ứng dụng chính thức.

​EVNSPC khẳng định doanh nghiệp không bao giờ yêu cầu khách hàng cài đặt ứng dụng qua file APK hoặc gửi đường link tải ứng dụng trực tiếp qua tin nhắn, mạng xã hội. Ứng dụng chăm sóc khách hàng chính thức của EVNSPC chỉ có trên CH Play và App Store.