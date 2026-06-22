Con trai 'Vua bãi rác' gây sốt phim giờ vàng

Võ Hoài Vũ - con trai NSƯT Võ Hoài Nam đang gây chú ý trên phim giờ vàng VTV khi hóa thân thành nam sinh cá biệt, duyên dáng trong phim "Phía bên kia thành phố".

Từng xuất hiện trong một số bộ phim truyền hình, nhưng phải đến vai Cương trong Phía bên kia thành phố, Võ Hoài Vũ mới thực sự trở thành cái tên được chú ý trên sóng giờ vàng VTV. Đây cũng là lần đầu tiên con trai NSƯT Võ Hoài Nam đảm nhận vai chính trong bộ phim truyền hình dài tập.

Võ Hoài Vũ đóng vai Cương trong bộ phim "Phía bên kia thành phố".

Những tuần gần đây, các trích đoạn có sự xuất hiện của nhân vật Cương liên tục thu hút lượng tương tác lớn trên mạng xã hội. Không ít khán giả bất ngờ khi biết người vào vai cậu học sinh lớp 12 ngổ ngáo này ngoài đời đã 26 tuổi.

Trong phim, Cương là chàng trai ham chơi, học lực không nổi bật, thường xuyên vướng vào rắc rối. Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài bất cần ấy lại là người sống tình cảm, nghĩa khí và luôn bảo vệ bạn bè. Chính sự đối lập trong tính cách khiến nhân vật trở nên gần gũi, tạo được thiện cảm với người xem.

Khán giả đặc biệt yêu thích tình bạn giữa Cương và Khuê. Một người học giỏi, sống nội tâm; người còn lại bốc đồng, mạnh mẽ nhưng luôn sẵn sàng đứng ra che chở cho bạn thân. Nhiều ý kiến cho rằng ê-kíp lựa chọn diễn viên phù hợp khi giao vai Cương cho Võ Hoài Vũ bởi ngoại hình và phong cách diễn xuất rất gần với nhân vật.

Các trích đoạn có sự xuất hiện của nhân vật Cương liên tục thu hút lượng tương tác lớn trên mạng xã hội.

Không chỉ mang lại tiếng cười bằng những màn tung hứng hài hước, Võ Hoài Vũ còn gây xúc động ở những phân đoạn tâm lý nặng. Đặc biệt, cảnh Cương uất nghẹn khi chứng kiến gia đình bị khinh rẻ hay những khoảnh khắc nhân vật bộc lộ sự bất lực trước hoàn cảnh nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Võ Hoài Vũ sinh năm 2000, là con trai cả của NSƯT Võ Hoài Nam. Trong gia đình có bốn anh chị em, anh và em gái Võ Hoài Anh là hai người theo đuổi nghệ thuật.

Trước Phía bên kia thành phố, Võ Hoài Vũ từng góp mặt trong các dự án như Đi giữa trời rực rỡ, Mật lệnh hoa sữa... Tuy nhiên, vai Cương được xem là bước ngoặt lớn nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp diễn xuất của nam diễn viên trẻ.

Sở hữu ngoại hình bụi bặm, gương mặt góc cạnh cùng phong cách khá giống bố, Võ Hoài Vũ thường được nhận xét là "bản sao" của NSƯT Võ Hoài Nam. Không chỉ ngoại hình, lối diễn tự nhiên, chân thật của anh cũng khiến nhiều người liên tưởng đến người cha nổi tiếng.

Khi thấy con trai lần đầu đảm nhận vai chính trên sóng giờ vàng, NSƯT Võ Hoài Nam không giấu được niềm tự hào. Nam nghệ sĩ công khai chúc mừng con trên mạng xã hội và ghi nhận những nỗ lực mà Võ Hoài Vũ đã bỏ ra để có được cơ hội này.

Võ Hoài Vũ là con trai của NSƯT Võ Hoài Nam.

Dù là con trai của NSƯT Võ Hoài Nam, Võ Hoài Vũ cho biết anh chưa bao giờ muốn dựa vào danh tiếng của cha để phát triển sự nghiệp. Trong phỏng vấn với PV Báo Điện tử VTC News, nam diễn viên sinh năm 2000 khẳng định: "Tôi may mắn rất nhiều khi có một người bố nổi tiếng nhưng không phải vì thế mà tôi ỷ lại. Tôi mong muốn có thể khẳng định bản thân bằng thực lực, tài năng và những gì mình có, mong muốn khán giả đón nhận và yêu quý mình".

Theo Võ Hoài Vũ, việc sinh ra trong gia đình nghệ thuật vừa là thuận lợi nhưng cũng đồng thời tạo ra áp lực lớn. Nam diễn viên cho rằng bản thân luôn bị chú ý và soi xét nhiều hơn những người cùng nghề. Chính vì vậy, anh luôn đặt mục tiêu khẳng định tên tuổi bằng năng lực riêng.

"Tôi vẫn luôn đặt ra mục tiêu rằng khi ai đó nhắc về tôi, người ta sẽ gọi là 'diễn viên Võ Hoài Vũ' hơn là con trai NSƯT Võ Hoài Nam. Nhưng chặng đường để đi đến ngày ấy chắc chắn sẽ không dễ dàng gì", anh chia sẻ.

Nam diễn viên cũng cho biết bản thân luôn trân trọng từng cơ hội được đứng trước ống kính. Với anh, mỗi vai diễn đều là dịp để học hỏi và trưởng thành hơn trong nghề. "Càng nhiều thử thách, khó khăn, càng nhiều vai diễn là cơ hội để mình trưởng thành, phấn đấu trong công việc", Võ Hoài Vũ bày tỏ.