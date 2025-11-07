Bản gốc "Con trai cưng" của B Ray đã biến mất trên nền tảng YouTube. Trước đó, nhiều nghệ sĩ Việt cũng liên tục có động thái xóa/ẩn MV.

Ngày 7/11, khán giả phát hiện bản gốc Con trai cưng của B Ray biến mất trên kênh YouTube. Khi tìm kiếm chỉ hiển thị một số phiên bản khác của bài nhạc này (piano, remix...). Trước đó, Con trai cưng bị dân mạng réo tên về việc xuất hiện ca từ được cho là nhạy cảm.

Con trai cưng từng gây sốt giới rap Việt vào cuối năm 2018, đạt vị trí cao trong bảng xếp hạng. Phần lời bài rap có đoạn: "Con trai cưng của mẹ...", "Con trai thích làm đầu gấu / Rất là tự hào nắm đấm có màu máu / Thích thể hiện để giữ cái thể diện, rồi lại bất ngờ khi ôm cái đầu máu"...

B Ray ẩn bản nhạc triệu view Con trai cưng. Ảnh: FBNV.

Những ca từ có nhắc đến chất cấm hay yếu tố bạo lực được cho là lý do khiến B Ray quyết định xóa/ẩn bản nhạc. Hiện tại, nam rapper đang thu hút quan tâm khi tham gia game show Anh trai say hi.

Trước B Ray, Binz cũng có động thái ẩn loạt MV như Krazy, They Said, Thôi anh không chơi đâu. Sau Binz, Soobin ẩn bài Luật anh nằm trong album Bật nó lên. Pháo ẩn MV Sự nghiệp chướng. Rhymastic cũng ẩn nhiều ca khúc như Vẽ khói, SS Swag và bài Chưa từng cheer ly...

Trước đó, nhiều ca khúc rap Việt bị cơ quan chức năng “điểm danh” vì nội dung lệch chuẩn. Ngày 24/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM có công văn gửi đến Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Hội Âm nhạc TP.HCM, các thành viên Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học nghệ thuật, đề nghị định hướng, chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa.

Ngày 27/10, Cục Nghệ thuật Biểu diễn và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) có buổi làm việc liên quan vấn đề nghệ sĩ Việt biểu diễn ca khúc phản cảm, không hợp thuần phong mỹ tục.

Mới nhất, Jack bị Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phạt 55 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 9 tháng do có tiết mục trình diễn phản cảm trên sân khấu ngày 16/10.