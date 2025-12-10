Con trai, con gái nghẹn ngào tiễn đưa tài tử Thương Tín

Thi hài cố nghệ sĩ được đưa đến nghĩa trang cách nhà khoảng 10 km. Trước đó, khu vực tổ chức tang lễ xuất hiện mưa lớn, nhiều đoạn đường bị ngập. Tuy nhiên, mưa dần tạnh khi buổi lễ bắt đầu, giúp quá trình di quan diễn ra thuận lợi.

Trước hẻm, nhiều người hâm mộ đã đứng đợi sẵn để tiễn đưa cố nghệ sĩ. Người dân buồn bã ngồi chờ hàng giờ chỉ mong được nhìn ông lần cuối. Khác với không khí yên ắng của những ngày đầu tang lễ, buổi chiều tiễn biệt có phần đông hơn, thậm chí xuất hiện tình trạng chen lấn quay chụp, livestream.

“Thương Tín cũng là người xóm mình, trước đây Ninh Thuận rất tự hào vì ông nổi danh từ thập niên 1980. Hôm nay tôi đến gửi chút lòng thành, tiễn linh cữu Thương Tín về nơi an nghỉ cuối cùng. Vừa hân hạnh, nhưng cũng buồn cho những năm cuối đời của Thương Tín. Một nghệ sĩ lớn như vậy lẽ ra xứng đáng được nhiều người đến tiễn biệt hơn,” ông Thanh Sang cho biết.

Theo ghi nhận, đến những giờ cuối cùng của lễ đưa tang, hầu như không có đồng nghiệp trong giới nghệ sĩ xuất hiện để tiễn biệt Thương Tín. Lượng người viếng chủ yếu là bạn bè lâu năm, người thân trong gia đình, một số người hâm mộ và hàng xóm.

Lễ động quan diễn ra đơn giản, không có điếu văn hay quá nhiều nghi thức. Trước thời điểm đưa quan, gia đình chủ động siết chặt an ninh quanh khu vực, hạn chế người lạ ra vào để đảm bảo sự trang nghiêm cho tang lễ.

Thương Tín được em trai, em gái cùng hai con là Thanh Tùng và Thạch Thảo đồng hành trong hành trình về nơi an nghỉ cuối cùng. Gia đình đi phía sau linh cữu, giữ thái độ kín đáo và trật tự. Đặc biệt, Thanh Tùng đặc lộ rõ vẻ mệt mỏi sau nhiều ngày đứng ra lo liệu hậu sự.

Nghệ sĩ Thương Tín qua đời vào 18h50 ngày 8/12 vì tuổi cao sức yếu, khiến đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng, tiếc thương. Lễ đang được tổ chức ở căn nhà trong hẻm số 9, đường Hoàng Hoa Thám, Phan Rang (Khánh Hòa) – nơi ông sinh ra và rời đi để theo nghiệp diễn xuất từ năm 15 tuổi. Sau đó, thi hài ông được hỏa táng tại nghĩa trang Hòa Thủy.

