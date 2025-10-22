Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Con trai Beckham quay lại với bạn gái cũ

Romeo Beckham xác nhận đã quay lại với bạn gái cũ Kim Turnbull, sau 6 tháng chia tay.

Theo Daily Mail, Romeo Beckham và Kim Turnbull chia tay hồi tháng 4, liên quan tới những mâu thuẫn tình cảm trong gia đình Beckham.

Mới đây, Romeo gây bất ngờ khi đăng ảnh chụp chung với Kim lên Instagram Story, ngầm xác nhận hai người đã nối lại tình xưa.

Trước đó không lâu, hồi đầu tháng 10, Romeo và Kim bị bắt gặp cùng xuất hiện tại chặng đua F1 ở Singapore. Chỉ vài ngày sau, Romeo tiếp tục “thả tim” ảnh bikini của Kim. Trong bức hình, Kim diện bikini xanh lá và đội mũ rằn ri, tạo dáng trước gương. Dưới phần bình luận, con trai thứ của David Beckham để lại một biểu tượng khuôn mặt tan chảy, làm dấy lên đồn đoán cả hai tái hợp.

Romeo Beckham anh 1

Romeo và bạn gái cũ tái hợp. Ảnh: IGNV.

Theo truyền thông Anh, mâu thuẫn trong gia đình Beckham hiện đã lắng xuống. Và khi vợ chồng Brooklyn muốn tách ra khỏi gia đình, Romeo cùng Kim mới có thể dễ dàng quay lại bên nhau.

Kim từng bị kéo vào mâu thuẫn nhà Beckham, sau khi Nicola Peltz nói rằng cô “cảm thấy không thoải mái khi ở gần Kim”, và cho rằng Kim từng hẹn hò Brooklyn thời còn là thiếu niên. Tuy nhiên, các nguồn tin thân cận phủ nhận điều này, cho rằng giữa Kim và Brooklyn chưa bao giờ có quan hệ tình cảm dù từng rất thân thiết. Sau đó, Kim cũng chính thức phủ nhận tin đồn: “Tôi chưa bao giờ có bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào, dù là ở bất kỳ mức độ nào, với người ấy".

Kim và Romeo bắt đầu hẹn hò vào tháng 10/2024, rồi công khai trên Instagram một tháng sau đó. Họ hẹn hò được 7 tháng trước khi chia tay. Nguồn tin thân cận tiết lộ, tình yêu của cả hai nguội dần chỉ ba tuần sau sinh nhật 50 tuổi của David Beckham.

“Thực tế là Kim rất bận rộn với công việc DJ, còn Romeo cũng bận tập luyện và làm người mẫu. Cả hai thường xuyên di chuyển, nên mối quan hệ của họ lúc đó không thuận lợi", người này cho biết.

Kim Turnbull là cháu gái của họa sĩ kiêm nhà điêu khắc nổi tiếng William Turnbull. Cha cô - Alex Turnbull, và chú cô - Johnny Turnbull, đều là thành viên ban nhạc post-punk 23 Skidoo thành lập năm 1979.

