Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Con trai Beckham đắm đuối hôn bạn gái hơn 10 tuổi

  • Thứ sáu, 14/11/2025 15:37 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cruz Beckham bị bắt gặp trao nụ hôn nồng cháy cho bạn gái Jackie Apostel, trong buổi hẹn hò tại Hyde Park tối 13/11.

Theo Daily Mail, Cruz Beckham và bạn gái Jackie Apostel được bắt gặp có buổi hẹn hò lãng mạn tại khu Winter Wonderland, Hyde Park vào tối 13/11. Con trai David Beckham diện phong cách giản dị với áo khoác denim và hoodie vàng mù tạt, trong khi Jackie khoác áo biker, đội mũ nâu. Nhóm bạn thân của cả hai cũng tham gia buổi đi chơi này.

Cruz beckham anh 1

Cruz hôn Jackie đắm đuối trong buổi đi chơi tối 13/11. Ảnh: Daily Mail.

Jackie và Cruz liên tục có nhiều cử chỉ lãng mạn, tình tứ, hòa vào không khí náo nhiệt tại khu vui chơi. Hai người tỏ ra thích thú khi tham gia nhiều trò chơi tại đây. Cruz còn giành được giải thưởng là chú gấu bông khổng lồ và sau đó tặng cho Jackie. Cả hai cũng bị bắt gặp trao cho nhau nụ hôn nồng cháy. Sau buổi hẹn hò, Cruz đăng tải nhiều bức ảnh trong chuyến đi chơi trên trang cá nhân.

Jackie và Cruz được cho là đã hẹn hò từ tháng 6/2024. Hai người tới ủng hộ Victoria tại buổi trình diễn tại Tuần lễ thời trang Paris vào 9/2024. Bất chấp khoảng cách tuổi tác, Cruz thường xuyên chứng tỏ tình yêu mãnh liệt dành cho đối phương. Cuối tháng 12/2024, Jackie Apostel cùng gia đình Beckham còn tận hưởng kỳ nghỉ lễ ở Miami (Mỹ).

Cruz Beckham (sinh năm 2005) gần đây cũng bận rộn với sự nghiệp âm nhạc. Hồi cuối tháng 10, con trai David Beckham gây xôn xao khi tung ra hai ca khúc mới mang tên Optics Lick The Toad. Bạn gái của Cruz cũng tham gia sản xuất và thiết kế bìa đĩa đơn cùng anh. Phần lời bài hát gây sốc khi xoay quanh chủ đề tình dục và chất kích thích.

Cruz beckham anh 2Cruz beckham anh 3

Jackie Apostel có mối quan hệ tốt đẹp với gia đình Beckham. Ảnh: Instagram.

Những ca khúc đầy cá tính và táo bạo của con trai út nhà Beckham gây sốc. Trước đó, Cruz khởi đầu sự nghiệp âm nhạc ở những sân khấu nhỏ như The George Tavern ở phía Đông London. Thời gian qua, những sản phẩm của Cruz được khán giả đón nhận khá tích cực.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.

Mỹ nam 'Trốn chạy tử thần': 'Tôi sốc'

Lee Pace tâm sự cảm thấy sốc và hoàn toàn bị nhân vật của mình hấp dẫn ngay từ lần đầu tiên nghe kể. Tài tử cho rằng "The Running Man" 2025 sẽ là một phiên bản rất khác biệt.

09:03 6/11/2025

Phim 16+ 'Bịt mắt bắt nai' thu chưa được 700 triệu đồng

"Bịt mắt bắt nai" khép lại hành trình phòng vé với doanh thu chưa đầy 700 triệu đồng - thành tích rất thấp so với mặt bằng chung phim Việt năm 2025.

2 giờ trước

Vì sao loạt phim Việt có doanh thu thảm hại?

Hàng loạt phim Việt ra mắt trong khoảng một tháng đổ lại, nhưng hầu hết đều không đạt doanh thu khả quan. Nhiều tác phẩm được đánh giá tốt vẫn chịu cảnh ế vé, nguy cơ thua lỗ.

22 giờ trước

Hoàng Nhi

Cruz beckham David Beckham Jackie Apostel Cruz beckham bạn gái david beckham con trai beckham

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

Đọc tiếp

Ho Ngoc Ha cau cuu hinh anh

Hồ Ngọc Hà cầu cứu

54 phút trước 15:59 14/11/2025

0

Hồ Ngọc Hà là nghệ sĩ tiếp theo lên tiếng cảnh báo khán giả khi hình ảnh của cô bị giả mạo. Nhiều người đã mua nhầm sản phẩm kém chất lượng, dẫn đến tiền mất tật mang.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý