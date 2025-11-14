Con trai Beckham đắm đuối hôn bạn gái hơn 10 tuổi

Cruz Beckham bị bắt gặp trao nụ hôn nồng cháy cho bạn gái Jackie Apostel, trong buổi hẹn hò tại Hyde Park tối 13/11.

Theo Daily Mail, Cruz Beckham và bạn gái Jackie Apostel được bắt gặp có buổi hẹn hò lãng mạn tại khu Winter Wonderland, Hyde Park vào tối 13/11. Con trai David Beckham diện phong cách giản dị với áo khoác denim và hoodie vàng mù tạt, trong khi Jackie khoác áo biker, đội mũ nâu. Nhóm bạn thân của cả hai cũng tham gia buổi đi chơi này.

Cruz hôn Jackie đắm đuối trong buổi đi chơi tối 13/11. Ảnh: Daily Mail.

Jackie và Cruz liên tục có nhiều cử chỉ lãng mạn, tình tứ, hòa vào không khí náo nhiệt tại khu vui chơi. Hai người tỏ ra thích thú khi tham gia nhiều trò chơi tại đây. Cruz còn giành được giải thưởng là chú gấu bông khổng lồ và sau đó tặng cho Jackie. Cả hai cũng bị bắt gặp trao cho nhau nụ hôn nồng cháy. Sau buổi hẹn hò, Cruz đăng tải nhiều bức ảnh trong chuyến đi chơi trên trang cá nhân.

Jackie và Cruz được cho là đã hẹn hò từ tháng 6/2024. Hai người tới ủng hộ Victoria tại buổi trình diễn tại Tuần lễ thời trang Paris vào 9/2024. Bất chấp khoảng cách tuổi tác, Cruz thường xuyên chứng tỏ tình yêu mãnh liệt dành cho đối phương. Cuối tháng 12/2024, Jackie Apostel cùng gia đình Beckham còn tận hưởng kỳ nghỉ lễ ở Miami (Mỹ).

Cruz Beckham (sinh năm 2005) gần đây cũng bận rộn với sự nghiệp âm nhạc. Hồi cuối tháng 10, con trai David Beckham gây xôn xao khi tung ra hai ca khúc mới mang tên Optics và Lick The Toad. Bạn gái của Cruz cũng tham gia sản xuất và thiết kế bìa đĩa đơn cùng anh. Phần lời bài hát gây sốc khi xoay quanh chủ đề tình dục và chất kích thích.

Jackie Apostel có mối quan hệ tốt đẹp với gia đình Beckham. Ảnh: Instagram.

Những ca khúc đầy cá tính và táo bạo của con trai út nhà Beckham gây sốc. Trước đó, Cruz khởi đầu sự nghiệp âm nhạc ở những sân khấu nhỏ như The George Tavern ở phía Đông London. Thời gian qua, những sản phẩm của Cruz được khán giả đón nhận khá tích cực.