Con gái Ronaldo gây chú ý

Cristiano Ronaldo khiến mạng xã hội dậy sóng với khoảnh khắc ngọt ngào bên cô con gái nhỏ.

Bức ảnh do Ronaldo đăng tải trong ngày sinh nhật lần thứ 8 của bé Alana Martina.

Trên X, siêu sao người Bồ Đào Nha đăng bức ảnh con gái bên chiếc xe đạp màu hồng kèm dòng chú thích: "Chúc mừng sinh nhật, tình yêu của bố. Bố yêu con rất nhiều", cùng biểu tượng trái tim.

Tuy nhiên, cư dân mạng đặc biệt chú ý tới chi tiết cô bé đi một chiếc giày cao gót của mẹ. Hình ảnh đáng yêu ấy nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Nhiều người đùa vui rằng cô công chúa nhỏ của CR7 sớm học phong cách thời trang từ mẹ.

Cô bé trong ảnh là Alana Martina, con gái chung của Ronaldo và bạn gái lâu năm Georgina Rodriguez. Alana sinh năm 2017, là con thứ 4 trong đại gia đình 5 con của CR7, gồm Cristiano Jr (con trai cả), cặp song sinh Eva và Mateo, Alana, và bé nhỏ nhất Bella Esmeralda.

Trong bức ảnh, Alana mặc váy vàng nhạt, ngồi trên chiếc xe đạp hồng mới tinh – món quà sinh nhật mà Ronaldo tự tay chuẩn bị. Ánh mắt say mê, nụ cười hồn nhiên của cô bé khiến bức ảnh nhanh chóng đạt hàng triệu lượt xem và hàng trăm nghìn lượt thích, bình luận chỉ sau một giờ đăng tải.

Người hâm mộ liên tục dành lời khen: "Khoảnh khắc ngọt ngào hơn cả bàn thắng", "Ronaldo là ông bố tuyệt vời nhất thế giới". Ở tuổi 40, CR7 vẫn duy trì phong độ ghi bàn đáng nể tại Al Nassr, nhưng rõ ràng, gia đình mới là nơi anh tìm thấy niềm vui trọn vẹn nhất.