Con gái Michael Jackson nhận khoản tiền khổng lồ

Paris Jackson đã nhận khoảng 65 triệu USD từ tài sản thừa kế. Dù vậy, cô vẫn nghi ngờ những người quản lý tài sản của Michael Jackson đã có các khoản chi tiêu thiếu minh bạch.

Paris Jackson, con gái duy nhất của Michael Jackson, đã nhận tổng cộng 65 triệu USD từ tài sản của cha, theo hồ sơ tòa án mới được công bố.

Page Six cho biết, thông tin này xuất hiện trong văn bản nộp ngày 9/10/2025 bởi ban điều hành di sản của Michael Jackson, nhằm phản hồi đơn khiếu nại của chính Paris hồi tháng 6. Trong đơn, cô bày tỏ lo ngại về cách thức chi tiêu của những người được ủy quyền quản lý tài sản thừa kế.

Paris Jackson nhận 65 triệu USD tiền trợ cấp từ di sản của người cha quá cố Michael Jackson. Ảnh: Backgrid.

Paris Jackson chỉ ra ban điều hành di sản đã chi trả hơn 625.000 USD vào năm 2018 cho ba công ty luật khác nhau. Cô cho rằng một phần số tiền này là các khoản “gratuity” - quà biếu hoặc phần thưởng không cần thiết - dành cho các luật sư vốn đã được trả thù lao cao.

Paris nêu rõ, cô không phản đối việc chi trả chi phí hợp lý cho luật sư, nhưng muốn tòa giám sát kỹ hơn các khoản chi để đảm bảo tính minh bạch trong việc quản lý tài sản của cha mình.

Ngay sau đó, phía ban điều hành di sản của Michael Jackson phản bác mạnh mẽ các cáo buộc trên, khẳng định rằng chính Paris là người được hưởng lợi nhiều nhất từ các quyết định về tài sản của họ.

“Ít ai được hưởng lợi nhiều như cô ấy. Paris đã nhận khoảng 65 triệu USD từ tài sản của Michael Jackson. Nếu chúng tôi quản lý theo cách thông thường, cô ấy sẽ không bao giờ có được số tiền đó”, người này viết trong hồ sơ gửi toà án.

Ban điều hành cũng tự đánh giá rằng họ đã chuyển đổi di sản của Michael Jackson từ tình trạng “ngập trong nợ nần và nghĩa vụ tài chính” sau khi ông qua đời năm 2009, thành một khối tài sản trị giá hơn 2 tỷ USD ; bên cạnh đó vẫn duy trì được tên tuổi của ông như “một thế lực lớn trong ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu”.

Ngoài tranh chấp giữa Paris và ban điều hành, hồ sơ tòa án tháng 9/2025 còn cho thấy di sản của Michael Jackson đang liên quan hai vụ kiện lớn. Hai người đàn ông, Wade Robson và James Safechuck, từng cáo buộc bị Michael Jackson lạm dụng tình dục khi còn nhỏ, đòi bồi thường tổng cộng 400 triệu USD .

Ban điều hành cho rằng nếu không tiếp tục chi trả phí luật sư, di sản sẽ “mất khả năng tự bảo vệ” trong vụ kiện này. “Nếu không thanh toán chi phí pháp lý, chúng tôi buộc phải dừng tranh tụng, điều đó sẽ gây hậu quả nghiêm trọng và bất lợi cho toàn bộ tài sản”, hồ sơ nêu.

Phía di sản Michael Jackson tiếp tục phủ nhận hoàn toàn các cáo buộc lạm dụng, khẳng định “vụ kiện không có cơ sở và Michael vô tội”.

Paris Jackson hiện vẫn duy trì sự nghiệp người mẫu và ca sĩ. Đầu tháng 10, cô xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang Paris, tái ngộ cô ruột - ca sĩ Janet Jackson. Hai người ôm nhau thân mật, chấm dứt tin đồn bất hòa nhiều năm giữa hai thành viên gia đình.

Paris Jackson là con gái duy nhất của Michael Jackson. “Ông hoàng nhạc pop” còn có hai người con trai là Prince Jackson (28 tuổi) và Bigi Jackson (23 tuổi).