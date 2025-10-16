Bảo Ngọc đón Trung thu đặc biệt bên trẻ em vùng cao ở Lạng Sơn

Hoa hậu Bảo Ngọc đã đến với các em nhỏ ở điểm trường Thâm Mò của tỉnh Lạng Sơn để giao lưu và tặng quà dịp Trung thu.

Sau cơn bão số 10 vừa qua, nhiều khu vực ở miền Bắc trong đó có Lạng Sơn vẫn đang oằn mình khắc phục hậu quả. Giữa khung cảnh còn bộn bề khó khăn ấy, chương trình “Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương” do 247Express tổ chức đã mang đến chút ánh sáng ấm áp, với hy vọng mang lại tiếng cười cho các em, xóa đi chút u ám mùa bão lũ bằng buổi phá cỗ Trung thu muộn cho trẻ em vùng cao của điểm trường Thâm Mò - Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Phú Xá, thị trấn Đồng Đăng, Lạng Sơn.

Hoa hậu Bảo Ngọc bên các em nhỏ ở điểm trường Thâm Mò trong dịp Trung thu.

Tại đây, đoàn đã cùng nhau cải tạo, làm lại trần lớp học, sơn mới phòng học, dựng mái hiên di động và nâng cấp khu bếp ăn, giúp ngôi trường trở nên khang trang, an toàn hơn cho các em học sinh trong mùa mưa bão. Không chỉ mang đến cơ sở vật chất mới, đoàn còn tổ chức một đêm Trung thu đặc biệt cho các em nhỏ.

Đồng hành cùng dự án, Hoa hậu Bảo Ngọc đã trao tận tay những món quà nhỏ là đèn lồng, đồ dùng học tập, sữa. Chương trình còn tài trợ các trang phục để các em có thể tham gia biểu diễn giao lưu văn nghệ với nhau.

Hoa hậu Bảo Ngọc trở thành chị Hằng, mang niềm vui đến cho các em học sinh.

Chia sẻ về chuyến đi, Hoa hậu Bảo Ngọc cho biết: “Ngọc thấy sức mạnh của sự sẻ chia sau những mất mát do thiên tai. Chúng ta không thể xua tan hết khó khăn, nhưng chỉ cần một chút ánh nắng, một chút yêu thương cũng đủ khiến hy vọng nảy mầm. Nhất là với các em nhỏ khu vực vùng núi, đời sống còn nhiều khó khăn, Ngọc nghĩ một buổi giao lưu văn nghệ, cùng đón Trung thu cũng khiến các em có thêm niềm vui".

Dự án thiện nguyện “Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương” do 247Express khởi xướng hướng đến việc kết nối và lan tỏa giá trị yêu thương đến những khu vực còn nhiều khó khăn trên đất nước, đặc biệt là trẻ em vùng cao, khu vực biên giới.

Dự án thiện nguyện “Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương” do 247Express khởi xướng và thực hiện, có sự đồng hành của Bảo Ngọc.

Mỗi chuyến đi, mỗi món quà trao tặng là một niềm vui, sự động viên để các em học sinh vững bước trên con đường học tập. Đại diện 247Express khẳng định: “Chúng tôi tin những điều nhỏ bé trao đi sẽ là ngọn lửa thắp sáng tương lai các em. Mỗi chuyến xe Giao Nắng Chuyển Yêu Thương đi qua không chỉ mang đến sự giúp đỡ về vật chất mà còn là niềm tin trong lòng các em nhỏ: sau bão giông, nắng sẽ lại về. Để các em hiểu rằng, không ai bị bỏ lại phía sau”.

Các em học sinh ở điểm trường Thâm Mò được chơi Trung Thu trong lớp học mới được 247Express cải tạo.

