Con gái Kim 'siêu vòng ba' gây chú ý

North West thổi bùng tranh cãi trên mạng xã hội vì phong cách thời trang. Trong đó, Kim Kardashian bị chỉ trích vì để con gái diện trang phục không phù hợp với lứa tuổi.

Theo Page Six, Kim Kardashian bị người hâm mộ chỉ trích vì cho phép North West diện áo corset và váy ngắn trong kỳ nghỉ dưỡng tại Rome, Italy. Trong loạt ảnh cả hai được bắt gặp sau khi dùng bữa tối tại nhà hàng sang trọng Pierluigi.

. Ảnh: BackGrid.

Điểm nhấn là con gái ngôi sao truyền hình thực tế xuất hiện với chiều cao nổi bật, tóc nhuộm ombre xanh lam buộc hai bên.

Trên các nền tảng mạng xã hội, khoảnh khắc gây tranh cãi khi một số người khen ngợi phong cách của North West. Ngược lại, số khác bày tỏ sự quan ngại khi cho rằng trang phục không phù hợp với độ tuổi.

"Tôi không ủng hộ việc cho một đứa trẻ 12 tuổi mặc áo corset. Tôi thích Kim và North, song tôi vẫn nói không với trang phục kiểu này". "Thật không phù hợp chút nào", “Được rồi Kim, con bé mới 12 tuổi thôi”, khán giả viết.

Trước loạt ý kiến chê bai, một người hâm mộ lên tiếng bảo vệ: "Những lời lẽ phán xét này thật điên rồ, các bạn cần phải nhìn lại bản thân mình và ngừng lo lắng cho cô ấy đi".

Trong cuộc hôn nhân từ năm 2014-2022, Kim Kardashian và Kanye West có chung 4 người con lần lượt là North, Saint, Chicago và Psalm.

Hồi tháng 3, Kanye West so sánh thỏa thuận nuôi con hiện tại như quyền thăm viếng trong nhà tù. Tới tháng 5, Kanye West mất bình tĩnh khi cáo buộc gia đình Kardashian tước quyền nuôi con: "Tại sao thế giới người nổi tiếng lại như vậy. Tại sao các người có thể ung dung theo dõi và để Kim cướp con khỏi tôi. Mọi người nói rằng tôi hành động như vậy là do những chuyện hồi nhỏ. Giờ đây, họ đâu cho tôi được làm bố".

Về phía Kim Kardashian, cô bày tỏ sự lo ngại về cách chồng cũ nuôi dạy con cái. Đặc biệt là việc Kanye West cùng North kết hợp Sean "Diddy" Combs trong ca khúc Lonely Roads Still Go to Sunshine. Một người trong cuộc tiết lộ với Page Six: "Ưu tiên lớn nhất của ngôi sao truyền hình thực tế là sự an toàn và hạnh phúc của các con. Đồng thời, cô muốn bảo vệ chúng khỏi những hành vi gây tranh cãi của Kanye West".