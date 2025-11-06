Con gái 14 tuổi của David Beckham gây chú ý

Harper Beckham thu hút sự chú ý khi xuất hiện xinh đẹp trong bữa tiệc mừng cha được phong tước hiệp sĩ. Ái nữ diện bộ váy do mẹ thiết kế.

Theo Daily Mail, mới đây, gia đình Beckham cùng bạn bè thân thiết đã tổ chức bữa tiệc riêng mừng cựu danh thủ được phong tước hiệp sĩ.

Tại sự kiện, Harper Beckham - con gái út 14 tuổi của David và Victoria Beckham - thu hút sự chú ý với phong cách thời trang thanh lịch, trưởng thành. Harper diện chiếc váy hai dây bằng lụa màu hồng, kết hợp áo khoác lông giả và giày cao gót quai mảnh. Bộ trang phục được thiết kế bởi chính Victoria Beckham.

Được biết, mẫu váy này không nằm trong dòng sản phẩm hiện có của thương hiệu Victoria Beckham. Nhiều khả năng đây là thiết kế riêng dành cho Harper, được sáng tạo song song với bộ vest của David Beckham trong lễ phong tước tại Lâu đài Windsor.

Hình ảnh Harper Beckham tại tiệc mừng của David Beckham. Ảnh: SplashNews.

Harper Beckham được nhận xét ngày càng thể hiện gu thời trang riêng rõ nét, thường xuyên chọn các thiết kế của mẹ trong những lần xuất hiện công khai. Cô từng diện váy tương tự tại Paris Fashion Week (3/2025), buổi ra mắt phim tài liệu Victoria Beckham ở London (10/2024) và Paris (9/2023).

Trong khi con gái chọn tông hồng nhẹ nhàng, Victoria Beckham thay bộ váy navy sang đầm đen dài chạm sàn và áo khoác lông. Còn David Beckham diện tuxedo nhung cổ điển, cầm trên tay huy chương hiệp sĩ được trao buổi sáng cùng ngày.

David Beckham cũng tiết lộ rằng chính gu thời trang tinh tế của Vua Charles là nguồn cảm hứng cho bộ lễ phục xám mà anh mặc trong buổi lễ, do Victoria thiết kế riêng.

Bữa tiệc tối được tổ chức tại nhà hàng của đầu bếp Gordon Ramsay - bạn thân lâu năm của David Beckham. Nguồn tin thân cận cho biết Ramsay muốn dành bữa tối này như một món quà đặc biệt cho người bạn vừa nhận danh hiệu cao quý. Ngoài vợ chồng Beckham và các con, buổi tiệc còn có sự tham dự của cha mẹ hai bên cùng một số người thân.

Hình ảnh ở tiệc do Victoria chia sẻ. Ảnh: Instagram Victoria.

Trước đó, lễ phong tước hiệp sĩ cho David Beckham được tổ chức trang trọng tại Lâu đài Windsor, với sự tham dự của cha mẹ ruột, Victoria cùng ba người con Romeo, Cruz, Harper. Tuy nhiên, con trai cả Brooklyn Beckham vắng mặt trong buổi lễ.

Sự vắng mặt lần này thực chất không khiến công chúng quá ngạc nhiên. Trước đó, Brooklyn đã không tham dự sinh nhật lần thứ 50 của cha, bỏ lỡ buổi ra mắt phim tài liệu của mẹ Victoria. Những lần lỡ hẹn liên tiếp ấy được xem là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa Brooklyn và gia đình Beckham đang khá căng thẳng.