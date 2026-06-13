Con gái 14 tuổi của Beckham bất lực trước mâu thuẫn gia đình

Harper Beckham được cho là tìm cách hàn gắn rạn nứt gia đình, khi một mình tới nhà anh trai. Song, cô không gặp được anh khi Brooklyn và vợ Nicola đều vắng mặt.

Harper Beckham - con gái 14 tuổi của cặp đôi David và Victoria Beckham, mới đây đã bất ngờ xuất hiện tại nhà riêng của anh trai cả Brooklyn Beckham ở Beverly Hills (Los Angeles, Mỹ). Tuy nhiên, chuyến ghé thăm nhanh chóng kết thúc khi cô rời đi chỉ sau vài giây mà không gặp được anh trai.

Theo Page Six, Harper đến khu biệt thự bằng xe SUV ngay sau khi tham dự lễ vinh danh David Beckham trên Đại lộ Danh vọng Hollywood diễn ra cùng ngày. Cô vẫn mặc bộ váy hồng và áo cardigan giống trang phục tại sự kiện buổi sáng.

Nguồn tin cho biết chuyến thăm được thực hiện một cách bất ngờ, không báo trước. Tại thời điểm Harper có mặt, Brooklyn Beckham và vợ là Nicola Peltz không ở nhà, được cho là đang đi xa. Hình ảnh ghi lại cho thấy Harper đứng trước khu nhà ở Beverly Hills trong thời gian rất ngắn trước khi rời đi.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ trong gia đình Beckham tiếp tục là tâm điểm chú ý, khi Brooklyn được cho là đang xa cách với cha mẹ và phần lớn các thành viên trong gia đình.

Harper Beckham rời đi vì sau khi không gặp được anh trai. Ảnh: London Entertainment.

Trước đó khoảng 5 tháng, Brooklyn Beckham đã đăng tải một tuyên bố gây tranh cãi trên mạng xã hội, khẳng định anh “không muốn hòa giải với gia đình”. Trong phát ngôn này, Brooklyn cáo buộc cha mẹ đã kiểm soát hình ảnh gia đình trên truyền thông và can thiệp vào đời sống cá nhân của anh.

Brooklyn cũng cho rằng mẹ anh từng “chiếm” khoảnh khắc điệu nhảy đầu tiên tại đám cưới năm 2022, đồng thời mô tả trải nghiệm này là “khó chịu và bị làm nhục”. Anh còn cáo buộc gia đình gây áp lực trong việc liên quan đến chuyện tên tuổi và hôn nhân, bao gồm việc tìm cách khiến anh ký chuyển nhượng quyền liên quan đến tên của mình trước lễ cưới.

Ngoài ra, Brooklyn cho biết gia đình từng có những hành động làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của anh với vợ là Nicola Peltz. Kể từ sau những phát ngôn này, Brooklyn được cho là đã yêu cầu gia đình chỉ liên hệ thông qua luật sư. Một số nguồn tin cũng cho biết mối quan hệ giữa anh và gia đình hiện vẫn trong trạng thái căng thẳng kéo dài.

Theo Page Six, dù Brooklyn đã thể hiện rõ quan điểm không muốn gặp gia đình, các thành viên còn lại vẫn được cho là mong muốn hàn gắn và giữ liên lạc.