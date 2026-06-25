Con đường trở thành tỷ phú của 'Bao Công thời trẻ kinh điển nhất'

Từng là ngôi sao của loạt bộ phim nổi tiếng, nam diễn viên này quyết định lựa chọn cuộc sống mới khi "bỏ phố về quê" vì vướng nhiều ồn ào.

Vào đầu những năm 2000, Châu Kiệt là cái tên đình đám của làng giải trí Hoa ngữ. Anh liên tục gặt hái thành công khi những tác phẩm diễn chính như Hoàn Châu cách cách và Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên lập kỷ lục rating, đưa nam diễn viên lên thẳng vị trí sao hạng A.

Đang trên đỉnh cao sự nghiệp, Châu Kiệt lại vướng phải cả loạt lùm xùm. Đây cũng là lý do anh quyết định rút khỏi showbiz.

Đánh mất sự nghiệp vì bê bối

Châu Kiệt sinh năm 1970, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải. Năm 1998, anh vào vai Nhĩ Khang trong bộ phim truyền hình đình đám Hoàn Châu cách cách.

Với gương mặt thư sinh, ánh mắt nghiêm nghị nhưng ấm áp, Châu Kiệt khắc họa thành công hình ảnh một thị vệ si tình, chung thủy và nhanh chóng trở thành cái tên nổi tiếng khắp châu Á.

Nhờ vai diễn này, anh tiếp tục khẳng định tên tuổi với vai diễn Bao Công thời trẻ trong Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên (2000). Đây là một trong những tác phẩm cổ trang hiếm hoi khai thác chiều sâu nội tâm và lý tưởng chính nghĩa của nhân vật lịch sử này khi còn trẻ.

Chính diễn xuất chắc tay của Châu Kiệt góp phần làm nên thành công vang dội cho bộ phim, giúp hình tượng Bao Công thời trẻ trở thành dấu ấn khó quên trên màn ảnh.

Hai vai diễn làm nên tên tuổi của Châu Kiệt.

Tuy nhiên khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Châu Kiệt liên tục vướng nhiều bê bối về cách hành xử như cưỡng hôn Lâm Tâm Như, lái xe gây tai nạn rồi bỏ trốn, đánh bạc, ẩu đả… khiến sự nghiệp sớm lao dốc không phanh. Hình ảnh của anh vì thế mà mất điểm nghiêm trọng trong mắt công chúng.

Loạt ồn ào bủa vây khiến Châu Kiệt không còn đường làm nghệ thuật. Đó cũng là lý do anh quyết định rời xa hào quang showbiz.

Bỏ phố về quê, trở thành tỷ phú nhà nông

Năm 2015, Châu Kiệt lặng lẽ rời làng giải trí để trở về quê nhà ở Đông Bắc, đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Theo nhiều nguồn tin, nhờ nắm bắt thị trường, Châu Kiệt nhanh chóng phát tài, trở thành tỷ phú nông nghiệp với khối tài sản hơn 100 triệu NDT (gần 350 tỷ đồng ) và còn sở hữu nhiều bất động sản ở châu Âu.

Tại Trung Quốc, Châu Kiệt sở hữu 1.000 mẫu đất nông nghiệp, là chủ của 5 công ty và một nhà máy rượu. Dù vậy, nam diễn viên vẫn giữ lối sống giản dị đến ngỡ ngàng.

Châu Kiệt trở thành tỷ phú nhà nông.

Khi được hỏi về quyết định "bỏ trốn" khỏi làng giải trí, Châu Kiệt từng nói: "Khi người ta bị mắc kẹt trong sự bế tắc, những lựa chọn cảm tính sẽ được đưa ra, mặc kệ đúng hay sai. Ngày ấy, tôi không còn cách nào đối mặt với mọi người nên tôi lựa chọn cách ngu ngốc nhất nhưng lại mang lại cho bản thân sự thoải mái, thanh thản".

Năm 2020, Châu Kiệt bất ngờ trở lại nghệ thuật sau gần 5 năm "ở ẩn". Anh tham gia vở kịch của sân khấu kịch quốc gia và nhận được sự quan tâm của khán giả. Tuy vậy Châu Kiệt tuyên bố không có ý định trở lại làng giải trí.

Châu Kiệt chọn cuộc sống kín tiếng sau khi rời showbiz.

Ở tuổi 56, Châu Kiệt vẫn độc thân và giữ lối sống kín tiếng, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Trong sự nghiệp, anh chưa từng công khai mối quan hệ nào. Có thời điểm, truyền thông từng đồn đoán anh hẹn hò với một nữ diễn viên nổi tiếng cùng thời, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở những bức ảnh hậu trường.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, tài tử một thời cho biết làm nông không chỉ là công việc kinh doanh mà còn là mưu cầu cuộc sống lành mạnh của anh.

Những năm tháng rời xa làng giải trí, anh sống theo lối dưỡng sinh và thiền định. Trên mạng xã hội, anh thỉnh thoảng chia sẻ về chuyện trồng lúa, uống nước thạch hộc, rèn luyện sức khỏe và gìn giữ sự cân bằng trong tâm hồn.