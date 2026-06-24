Hình ảnh mới của Khởi My

Khởi My gây chú ý khi đăng ảnh hội ngộ diễn viên Bảo Ngọc. Nữ ca sĩ được khen vẫn giữ được vẻ trẻ trung sau nhiều năm.

Loạt ảnh mới của Khởi My chụp cùng diễn viên Bảo Ngọc nhận được sự chú ý từ khán giả. Trong ảnh, cả hai thoải mái tạo dáng khi chụp hình. "Lâu lâu mới gặp nhau, có nhiêu hình đăng hết", nữ ca sĩ viết kèm bài đăng.

Khởi My diện trang phục tối màu, kiểu dáng đơn giản, kết hợp lối trang điểm nhẹ nhàng. Nữ ca sĩ gây chú ý với gương mặt nhỏ nhắn, làn da sáng, tươi tắn. Ở những khung hình cận mặt, cô được khen về vẻ ngoài trẻ trung, gần như không thay đổi nhiều so với thời điểm còn hoạt động sôi nổi trong làng giải trí.

Khởi My cùng diễn viên Bảo Ngọc. Ảnh: @baongoc.

Bên cạnh Khởi My, diễn viên Bảo Ngọc cũng nổi bật với phong cách nữ tính, rạng rỡ. Cả hai tạo dáng vui vẻ, thể hiện mối quan hệ thân thiết.

Những năm gần đây, Khởi My không còn xuất hiện dày đặc trong các hoạt động giải trí. Sau khi kết hôn với Kelvin Khánh, nữ ca sĩ chọn lối sống kín tiếng hơn, ưu tiên cuộc sống riêng và những sở thích cá nhân thay vì chạy show liên tục.

Sau khi kết hôn, Khởi My và Kelvin Khánh lựa chọn sống kín tiếng, ít tham gia hoạt động giải trí. Ảnh: @trankhoimy.

Cuộc sống hiện tại của Khởi My được nhận xét khá bình yên. Cô dành nhiều thời gian cho gia đình, tập luyện, livestream và tận hưởng những khoảnh khắc đời thường bên chồng.

Dù ít ra mắt sản phẩm âm nhạc hay tham gia sự kiện, Khởi My vẫn giữ được sức hút nhất định với khán giả. Cô thỉnh thoảng cập nhật hình ảnh đời thường trên mạng xã hội, giao lưu với người hâm mộ. Mỗi lần xuất hiện, nữ ca sĩ thường gây chú ý bởi phong cách giản dị, năng lượng vui vẻ và gương mặt gần như không thay đổi nhiều sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Khởi My, Kelvin Khánh từng vướng tin đồn ly hôn. Song ca sĩ lên tiếng phủ nhận. Cả hai cũng chưa có kế hoạch sinh con sau 8 năm kết hôn. Gia đình hai bên cũng ủng hộ và tôn trọng mong muốn của vợ chồng ca sĩ.

Khởi My và Kelvin Khánh quen nhau khi đóng chung MV Gửi cho anh phát hành năm 2013. Sau đó, nam ca sĩ sinh năm 1994 chủ động theo đuổi đàn chị. Cặp đôi vướng tin hẹn hò suốt nhiều năm nhưng đều phủ nhận. Nhiều lần được hỏi về mối quan hệ với đối phương, Khởi My và Kelvin Khánh đều khẳng định chỉ là bạn bè thân thiết. Tới 2017, hai người bất ngờ thông báo tổ chức lễ ăn hỏi thông qua livestream trên trang cá nhân.