Madonna gây ngỡ ngàng ở tuổi 67

Madonna gây chú ý khi diện váy ngủ ren tới Tuần lễ Thời trang Paris. Ở tuổi 67, nữ ca sĩ vẫn giữ phong thái táo bạo và sức hút riêng.

Theo Daily Mail, Madonna tiếp tục trở thành tâm điểm khi xuất hiện tại tiệc sau show của Saint Laurent, trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang nam ở Paris.

Ở tuổi 67, Madonna vẫn giữ phong thái tự tin và gu thời trang nổi bật. Bà diện bộ đồ ngủ lụa màu hồng phối ren, kết hợp tất lưới và boots buộc dây cao tới gối. Giọng ca nổi tiếng hoàn thiện vẻ ngoài bằng áo khoác họa tiết da báo, túi xách đồng điệu, vòng cổ bạc, hoa tai và kính râm đen.

Trước đó, Madonna cũng tham dự show Saint Laurent. Bà xuất hiện trong chiếc váy mini ren màu đỏ, phối cùng giày cao gót màu hồng, thu hút sự chú ý bởi vẻ ngoài trẻ trung và phong thái nổi bật. Tại sự kiện diễn ra ở Bourse de Commerce, Madonna ngồi hàng ghế đầu cùng nhiều gương mặt nổi tiếng như Kate Moss, Rami Malek, Charli XCX và Austin Butler.

Madonna tại Tuần lễ Thời trang Nam ở Paris. Ảnh: Mega.

Trong show diễn, Madonna còn có khoảnh khắc thân thiết với Charli XCX. Cả hai cùng gây chú ý khi lựa chọn những trang phục màu đỏ nổi bật, tạo nên hình ảnh được truyền thông quốc tế quan tâm.

Madonna vốn có mối quan hệ gần gũi với nhà mốt Saint Laurent. Đầu năm nay, tại Met Gala, bà từng diện thiết kế riêng của thương hiệu này, gồm đầm satin tông tím - đen kết hợp áo choàng xuyên thấu.

Tuần lễ Thời trang Nam Paris năm nay bắt đầu từ ngày 23/6, với lịch trình gồm 33 show diễn runway và 37 buổi giới thiệu chính thức. Do ảnh hưởng của đợt nắng nóng gay gắt tại Paris, một số show đã được điều chỉnh diễn ra sớm hơn trong ngày.

Sự xuất hiện của Madonna tại Paris diễn ra trong thời điểm nữ ca sĩ được cho là đang chuẩn bị cho giai đoạn hoạt động mới. Theo truyền thông Anh, bà đã âm thầm lên kế hoạch cho một tour diễn toàn cầu, đồng thời chuẩn bị phát hành album phòng thu thứ 15 mang tên Confessions II vào tháng tới.

Album mới được xem là phần tiếp nối của Confessions On A Dancefloor, album mang màu sắc disco từng giúp Madonna giành giải Grammy. Các nguồn tin thân cận cho biết nữ ca sĩ muốn thực hiện các đêm diễn tại Anh, trong đó có Wembley Stadium, nhằm quảng bá cho sản phẩm âm nhạc mới.

Một nguồn tin chia sẻ Madonna vẫn khát khao biểu diễn sau nhiều thập kỷ hoạt động. Theo người này, tuổi tác không phải là rào cản với nữ ca sĩ, bởi bà vẫn duy trì thể lực tốt và nguồn năng lượng lớn dành cho sân khấu.

Madonna nổi tiếng từ đầu thập niên 1980 và được xem là một trong những biểu tượng lớn của làng nhạc thế giới. Ở tuổi 67, bà vẫn duy trì sức hút bằng phong cách thời trang cá tính, các dự án âm nhạc mới và tinh thần hoạt động bền bỉ.