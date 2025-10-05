Con Chủ tịch City Auto không gom 2,4 triệu cổ phiếu như đăng ký

Ông Trần Lâm, Thành viên HĐQT City Auto, con trai Chủ tịch Trần Ngọc Dân, đã không thực hiện mua 2,4 triệu cổ phiếu CTF như đăng ký trước đó.

Con trai của Chủ tịch Trần Ngọc Dân đã không mua vào 2,4 triệu cổ phiếu CTF như đăng ký. Ảnh: CTF.

CTCP City Auto (HoSE: CTF) vừa gửi thông báo Thành viên HĐQT Trần Lâm - cũng là con trai Chủ tịch Trần Ngọc Dân - đã không mua vào 2,4 triệu cổ phiếu CTF như đã đăng ký.

Lý do không hoàn tất giao dịch là vị này đã thay đổi kế hoạch. Ông Trần Lâm đang giữ tỷ lệ sở hữu 8,4% vốn tại City Auto, tương đương nắm hơn 8 triệu cổ phiếu CTF.

Liên quan tới mã cổ phiếu này, CTCP Tập đoàn Tân Thành Đô cũng không mua vào 3 triệu cổ phiếu CTF như đã đăng ký trước đó do thay đổi kế hoạch đầu tư. Tân Thành Đô hiện sở hữu 15,21% vốn tại City Auto, tương đương nắm gần 14,6 triệu cổ phiếu CTF.

Ông Trần Ngọc Dân - Chủ tịch HĐQT City Auto - hiện cũng là Chủ tịch HĐQT của Tân Thành Đô. Ngoài ra, hai con trai của ông Dân là ông Trần Lâm và ông Trần Long cùng giữ chức vụ Thành viên HĐQT City Auto và lần lượt nắm giữ vị trí Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc của Tân Thành Đô.

Kết thúc quý II, City Auto ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.085 tỷ đồng , tăng 15% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 3,5 tỷ đồng , tăng trưởng 52%.

Báo cáo soát xét hợp nhất 6 tháng đầu năm 2025 cho thấy City Auto đạt doanh thu thuần hơn 4.095 tỷ đồng , tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt hơn 4 tỷ đồng , giảm 56%.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản công ty đạt gần 4.140 tỷ đồng , tăng 6% so với đầu năm. Trong đó, phải thu ngắn hạn gần 2.105 tỷ đồng (chiếm 51% tổng tài sản) và hàng tồn kho hơn 819 tỷ đồng .

Trong khi đó, tổng nợ phải trả ghi nhận 3.015 tỷ đồng , tăng 8%, trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, dài hạn chiếm tỷ trọng lớn với 2.483 tỷ đồng , tương đương 83% tổng nợ.

Trên thị trường giao dịch, cổ phiếu CTF có thời điểm liên tục tăng tích cực trong giai đoạn người thân Chủ tịch Dân thoái bớt vốn trong tháng 7. Tuy nhiên đóng cửa phiên giao dịch tuần này, cổ phiếu CTF giảm về mức 20.600 đồng/cổ phiếu. So với thời điểm đầu năm, thị giá của CTF đã giảm khoảng 7%.

City Auto hiện là một trong những nhà phân phối ủy quyền lớn của Ford Việt Nam và Hyundai TC Motor Việt Nam. Trong năm 2024, doanh nghiệp đã đưa vào hoạt động các showroom Ford Tân Thuận, Ford Tiền Giang và Ford Dĩ An, góp phần vào tăng trưởng doanh thu. Doanh nghiệp cũng đã hoàn tất việc sở hữu 99% vốn điều lệ của CTCP VW Tân Thuận, đại lý 3S của thương hiệu xe Volkswagen.

Chủ tịch HĐQT Trần Ngọc Dân và các bên liên quan đang là nhóm cổ đông lớn nhất của City Auto, nắm gần 42% vốn.

Trong năm 2025, City Auto đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu trên 10% từ các thương hiệu Ford và Hyundai thông qua hệ thống showroom hiện có. Đồng thời, thương hiệu Volkswagen dự kiến đóng góp thêm khoảng 1.500 tỷ đồng doanh thu.

City Auto cho biết đây là năm đánh dấu giai đoạn phát triển mới, tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững thông qua việc mở rộng mạng lưới, đa dạng hóa sản phẩm, cải tiến dịch vụ và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động.

Công ty sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống showroom và xưởng dịch vụ tại các khu vực có tiềm năng tăng trưởng cao, đặc biệt là tại các thành phố lớn và các khu vực đang phát triển.

Bên cạnh việc tăng trưởng doanh thu, doanh nghiệp sẽ tập trung giảm chi phí tài chính thông qua việc tái cấu trúc quan hệ tín dụng và điều chỉnh dư nợ hợp lý. Mục tiêu là tối ưu hóa dòng tiền, giảm thiểu chi phí lãi vay, nâng cao hiệu quả tài chính và gia tăng biên lợi nhuận.