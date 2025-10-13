Ván cược của Intel

Intel giới thiệu Panther Lake, dòng chip Core Ultra thế hệ mới dùng quy trình 18A, hứa hẹn cải thiện hiệu năng, đồ họa và thời lượng pin cho laptop từ năm 2026.

Panther Lake có thể là dòng chip cứu Intel khỏi khủng hoảng. Ảnh: Techspot.

Sau nhiều năm tìm cách lấy lại vị thế dẫn đầu, Intel đang đặt cược lớn vào Panther Lake, dòng chip bước ngoặt của công ty trong thập kỷ qua. Đây là thế hệ Intel Core Ultra Series 3, dự kiến ra mắt cuối năm 2025 hoặc đầu năm 2026, sản xuất trên quy trình 18A, vốn được kỳ vọng giúp Intel cạnh tranh trực tiếp với Apple, AMD và Qualcomm.

Panther Lake được thiết kế để mang lại hiệu năng mạnh mẽ, thời lượng pin dài hơn và khả năng đồ họa vượt trội. Dòng chip này sẽ có nhiều cấu hình khác nhau, từ bản 8 lõi, 16 lõi cho tới bản cao cấp nhất với 12 nhân đồ họa Xe3 và 12 nhân ray-tracing, hứa hẹn là GPU tích hợp mạnh nhất mà Intel từng sản xuất. Theo đó, hiệu năng đồ họa của Panther Lake có thể cao hơn 50% so với thế hệ trước, đồng thời hỗ trợ cả các thiết bị mỏng nhẹ lẫn máy tính xách tay chơi game hiệu năng cao.

Intel cho biết các lõi hiệu năng mới Cougar Cove (P-core) và Darkmont (E-core) sẽ giúp chip đạt hiệu suất đa luồng cao hơn 50% và giảm tới 40% mức tiêu thụ điện năng ở hiệu suất tương đương so với Lunar Lake. Dù loại bỏ bộ nhớ tích hợp từng giúp thế hệ trước vận hành hiệu quả, Panther Lake vẫn được tối ưu hóa để giảm mức tiêu thụ điện năng tổng thể khoảng 10%, mang lại thời lượng pin tốt hơn trong điều kiện sử dụng thực tế.

Bên cạnh sức mạnh xử lý, Panther Lake còn được nâng cấp toàn diện về đồ họa và AI. GPU Xe3 thế hệ mới hỗ trợ công nghệ Intelligent Bias Control v3, cho phép hệ thống tự động chuyển tải các tác vụ chơi game sang lõi tiết kiệm điện để nhường năng lượng cho GPU, giúp trải nghiệm mượt mà và ổn định hơn.

Chip mới tích hợp NPU thế hệ mới dành cho tác vụ AI, mạnh mẽ nhưng chiếm ít diện tích và chi phí hơn. Nó hỗ trợ bộ nhớ LPDDR5 lên đến 96 GB hoặc DDR5 128 GB, cùng chuẩn LPCAMM dạng mô-đun, hướng đến khả năng tùy biến cao cho nhà sản xuất. Bộ xử lý hình ảnh được nâng cấp với khả năng giảm nhiễu bằng AIa, trong khi bộ xử lý đa phương tiện hỗ trợ mã hóa và giải mã video AVC, AV1 10-bit cũng như XAVC.

Tuy vậy, Intel vẫn chưa công bố chi tiết cấu hình từng mẫu chip hay tên thương mại chính thức. Nhà sản xuất chip khẳng định Panther Lake đã bước vào giai đoạn sản xuất, dự kiến giao các mẫu đầu tiên cho đối tác vào cuối năm nay. Công ty kỳ vọng đây sẽ trở thành nền tảng PC phổ biến nhất trong ngành, đồng thời là minh chứng cho năng lực sản xuất mới của họ tại nhà máy Fab 52 ở Arizona (Mỹ).