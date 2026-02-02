Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Còn ai nhớ Kalvin Phillips

  Thứ hai, 2/2/2026 21:04 (GMT+7)
Tiền vệ Kalvin Phillips đang tiến rất gần tới thương vụ gia nhập Sheffield United theo dạng cho mượn ở giải Championship.

Sự nghiệp của Kalvin Phillips chạm đáy.

Kalvin Phillips bị xem là người thừa tại Etihad và chỉ có đúng 1 lần ra sân cho Man City mùa này. Đó là vỏn vẹn 7 phút ở Cúp Liên đoàn, trong trận gặp Huddersfield. Dưới thời Pep Guardiola, Phillips hoàn toàn không tìm được chỗ đứng, bất chấp anh từng được đánh giá cao nhờ khả năng đánh chặn và phân phối bóng.

Theo BBC Sport, các cuộc đàm phán giữa Man City và Sheffield United đã diễn ra. Hai bên đang thống nhất cấu trúc của bản hợp đồng cho mượn. Thời gian không còn nhiều khi hạn chót đóng cửa thị trường chuyển nhượng mùa đông đến rất gần.

Phillips gia nhập Man City từ Leeds United năm 2022 với mức phí lên tới 42 triệu bảng. Tuy nhiên, chấn thương dai dẳng cùng sự cạnh tranh khốc liệt ở tuyến giữa khiến anh chỉ đóng vai trò dự bị, không bao giờ trở thành lựa chọn thường xuyên của Guardiola.

Tháng 1/2024, Phillips được đem cho West Ham mượn và có 8 lần ra sân tại Premier League, nhưng không đủ để vực dậy sự nghiệp. Mùa hè 2024, anh tiếp tục bị đẩy đi theo dạng cho mượn tới Ipswich Town. Trong màu áo tân binh Ngoại hạng Anh, "Pirlo vùng Yorkshire" tiếp tục gây thất vọng.

Nếu thương vụ với Sheffield United thành công, đây sẽ là bước ngoặt lớn với Phillips. Anh sẽ có cơ hội để tìm lại cảm giác thi đấu, cứu vãn sự nghiệp đang trôi dần vào quên lãng, dù phải đánh đổi bằng việc xuống chơi tại Championship.

Chuyển nhượng giữa mùa ở Premier League đóng cửa khi nào?

Thị trường chuyển nhượng mùa đông ở Premier League 2025/26 sẽ chính thức khép lại vào lúc 2h ngày 3/2/2026 (giờ Việt Nam).

