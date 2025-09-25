Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Cơn ác mộng của Kim Kardashian

  • Thứ năm, 25/9/2025 15:48 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Kim Kardashian phải đối mặt với cơn ác mộng mang tên bạn trai cũ Ray J. Nam ca sĩ sử dụng một đạo luật liên bang cho vụ kiện nhắm vào ngôi sao truyền hình thực tế.

Theo Page Six, Ray J đang hợp tác với chính phủ liên bang để chuẩn bị các động thái pháp lý nhắm vào bạn gái cũ. Trong buổi livestream gần đây trên mạng xã hội, nam ca sĩ cho biết vụ kiện được xây dựng dựa trên đạo luật RICO chống lại Kim Kardashian và mẹ cô Kris Jenner.

ban trai cu kien tung anh 1

Ray J và Kim Kardashian thời còn hẹn hò. Ảnh: WireImage.

"Đạo luật liên bang RICO mà tôi chuẩn bị áp dụng với Kris và Kim sẽ trở nên điên rồ. Còn nhiều điều được tiết lộ trong thời gian tới. Bất cứ ai thân cận họ hãy nói cho cô ấy biết rằng cảnh sát liên bang đang đến. Chuyện này còn tệ hơn cả vụ việc của Diddy", Ray J nói.

Giọng ca One Wish không cung cấp thêm thông tin khác như bằng chứng hay thời gian tiến hành điều tra. Đại diện của Kim Kardashian, Kris Jenner và Ray J đều chưa đưa ra phản hồi chính thức về sự việc.

RICO là một đạo luật liên bang Mỹ được thông qua vào năm 1970, dùng để truy tố tội phạm có tổ chức, rửa tiền, tống tiền và tham nhũng có hệ thống.

Động thái này nối dài hiềm khích lâu năm giữa Ray J với gia đình Kardashian. Năm 2007, đoạn video nhạy cảm giữa Ray J và Kim Kardashian bị Vivid Entertainment phát tán, trở thành vụ việc gây tranh cãi lớn. Sau đó, Ray J nhiều lần cáo buộc Kris Jenner liên quan đến bê bối này.

Năm 2022, Kris Jenner lên tiếng phủ nhận cáo buộc trong chương trình The Late Late Show, bà cho biết không hề dàn dựng clip nhạy cảm của con gái và đã vượt qua bài kiểm tra nói dối của chương trình. Tiếp tục, Steven Hirsch - nhà sáng lập Vivid Entertainment xác nhận chưa từng gặp, nói chuyện hay làm việc cùng Kris Jenner.

Chuyên mục giải trí giới thiệu Tỷ phú Taylor Swift đọc sách gì? Nữ ca sĩ chia sẻ, nhiều bài hát cô tự sáng tác được lấy cảm hứng từ những cuốn sách yêu thích của mình. Một số cuốn sách được Taylor Swift yêu thích như Harry Potter, The Great Gatsby, The Beautiful and Damned hay To Kill a Mockingbird.

Á hậu thua kiện chồng cũ

Á hậu Lý Minh Tuệ đâm đơn kiện, cáo buộc chồng cũ bạo hành cô. Tuy nhiên, tòa án mới đây tuyên bố ông Trần Hạc Dương vô tội.

21:24 20/9/2025

Bắt giữ ngôi sao có 1,6 triệu người theo dõi

YouTuber kiêm người mẫu thể hình SangHyuk, được cho là vừa bị cảnh sát bắt giữ vì từ chối kiểm tra nồng độ cồn và tìm cách bỏ trốn khỏi hiện trường.

38:2277 hôm qua

'Người Nhện' Tom Holland nhập viện khẩn cấp

Tom Holland gặp tai nạn trên phim trường "Spider-Man: Brand new day" và phải nhập viện vì chấn động não. Sự cố khiến quá trình quay phim bị tạm dừng.

11:55 22/9/2025

Hà An

bạn trai cũ kiện tụng Ray J Kris Jenner RICO Kim Kardashian video nhạy cảm sao Âu Mỹ giải trí showbiz pháp luật

Đọc tiếp

MC Lai Van Sam canh bao hinh anh

MC Lại Văn Sâm cảnh báo

10 phút trước 20:16 25/9/2025

0

Lại Văn Sâm cảnh báo khán giả về việc nhiều tài khoản lợi dụng công nghệ AI, giả mạo giọng nói, hình ảnh của anh nhằm trục lợi.

Tuan Hung dung show hinh anh

Tuấn Hưng dừng show

2 giờ trước 18:56 25/9/2025

0

Chiều 25/9, BTC thông báo hủy show của Tuấn Hưng tại Hà Nội vì bão số 9. Nam ca sĩ cũng bày tò tiếc nuối khi không thể hoàn thành đêm diễn như dự định.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý