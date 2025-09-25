Cơn ác mộng của Kim Kardashian

Kim Kardashian phải đối mặt với cơn ác mộng mang tên bạn trai cũ Ray J. Nam ca sĩ sử dụng một đạo luật liên bang cho vụ kiện nhắm vào ngôi sao truyền hình thực tế.

Theo Page Six, Ray J đang hợp tác với chính phủ liên bang để chuẩn bị các động thái pháp lý nhắm vào bạn gái cũ. Trong buổi livestream gần đây trên mạng xã hội, nam ca sĩ cho biết vụ kiện được xây dựng dựa trên đạo luật RICO chống lại Kim Kardashian và mẹ cô Kris Jenner.

Ray J và Kim Kardashian thời còn hẹn hò. Ảnh: WireImage.

"Đạo luật liên bang RICO mà tôi chuẩn bị áp dụng với Kris và Kim sẽ trở nên điên rồ. Còn nhiều điều được tiết lộ trong thời gian tới. Bất cứ ai thân cận họ hãy nói cho cô ấy biết rằng cảnh sát liên bang đang đến. Chuyện này còn tệ hơn cả vụ việc của Diddy", Ray J nói.

Giọng ca One Wish không cung cấp thêm thông tin khác như bằng chứng hay thời gian tiến hành điều tra. Đại diện của Kim Kardashian, Kris Jenner và Ray J đều chưa đưa ra phản hồi chính thức về sự việc.

RICO là một đạo luật liên bang Mỹ được thông qua vào năm 1970, dùng để truy tố tội phạm có tổ chức, rửa tiền, tống tiền và tham nhũng có hệ thống.

Động thái này nối dài hiềm khích lâu năm giữa Ray J với gia đình Kardashian. Năm 2007, đoạn video nhạy cảm giữa Ray J và Kim Kardashian bị Vivid Entertainment phát tán, trở thành vụ việc gây tranh cãi lớn. Sau đó, Ray J nhiều lần cáo buộc Kris Jenner liên quan đến bê bối này.

Năm 2022, Kris Jenner lên tiếng phủ nhận cáo buộc trong chương trình The Late Late Show, bà cho biết không hề dàn dựng clip nhạy cảm của con gái và đã vượt qua bài kiểm tra nói dối của chương trình. Tiếp tục, Steven Hirsch - nhà sáng lập Vivid Entertainment xác nhận chưa từng gặp, nói chuyện hay làm việc cùng Kris Jenner.