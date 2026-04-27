Colombia đón tin vui từ James Rodríguez

Cựu sao Real Madrid khẳng định sẽ có mặt ở World Cup 2026 với thể trạng tốt nhất sau lần đầu đá chính cho Minnesota United tại MLS.

James Rodriguez phát đi thông điệp đầy tự tin tới người hâm mộ Colombia khi khẳng định sẽ đạt phong độ cao nhất để bước vào FIFA World Cup 2026. Tiền vệ 34 tuổi vừa có lần đầu đá chính cho Minnesota United trong trận thua 0-1 trước Los Angeles FC tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS) hôm 26/4. James thi đấu 63 phút và để lại nhiều dấu ấn về khả năng điều tiết lối chơi.

Màn tái xuất này mang ý nghĩa lớn với cựu ngôi sao Real Madrid bởi anh mới trải qua thời gian bị ảnh hưởng thể lực, thậm chí từng phải nhập viện vì mất nước nghiêm trọng.

Sau trận, James cho biết cảm thấy ổn và hài lòng với lần đầu xuất phát trong màu áo đội bóng mới. Dù thất vọng vì kết quả, tiền vệ người Colombia nhấn mạnh toàn đội đang đi đúng hướng.

Quan trọng hơn, James khẳng định mục tiêu lớn nhất lúc này là World Cup mùa hè năm nay. Anh tuyên bố sẽ đến giải đấu trong tình trạng tốt và tiếp tục tập luyện với cường độ tối đa để lấy lại cảm giác thi đấu.

"Tôi sẽ đến đó trong thể trạng và phong độ tuyệt vời nhất. Vẫn còn một tháng nữa, tôi đang tập rất chăm, tập hết công suất, dốc toàn lực như tôi luôn làm", cựu sao Real Madrid cho biết.

Phát biểu của James giúp xoa dịu nhiều lo ngại xoay quanh khả năng đóng góp của anh cho tuyển Colombia. Ở tuổi 34, cựu đội trưởng vẫn được xem là mắt xích giàu kinh nghiệm và có thể tạo khác biệt ở những trận cầu lớn.

HLV Minnesota United, Cameron Knowles, cũng ca ngợi James là cầu thủ đẳng cấp cao với tư duy chọn vị trí và khả năng tung đường chuyền quyết định.

Colombia sẽ mở màn World Cup gặp Uzbekistan ngày 18/6, sau đó lần lượt chạm trán Congo và Bồ Đào Nha.

Messi dạo chơi ngày về nhà Chỉ trong vòng hiệp đấu đầu tiên trận gặp Zambia, Messi đã chứng minh cho thế giới thấy rằng anh thật sự đã sẵn sàng cho hành trình bảo vệ ngôi vương tại World Cup